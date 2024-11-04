В США умер легендарный музыкант и продюсер Куинси Джонс

В Лос-Анджелесе в возрасте 91 года скончался 28-кратный обладатель "Грэмми" Куинси Джонс, работавший с Майклом Джексоном, Фрэнком Синатрой и Стиви Уандером.

В США в возрасте 91 года скончался легендарный музыкант, композитор и продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщили несколько американских изданий в понедельник, 4 ноября со ссылкой на представителя Джонса Арнольда Робинсона. По этим данным, музыкант умер в своем доме в Лос-Анджелесе в кругу семьи.

"Хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что другого такого, как он, никогда не будет", - говорится в заявлении семьи Джонса. В память о нем родственники попросили о пожертвованиях в Американский фонд джаза.

28-кратный обладатель премии "Грэмми"

За свою 70-летнюю карьеру Куинси Джонс являлся 80-кратным номинантом на премию "Грэмми" и ее 28-кратным обладателем. Он выступал продюсером известнейших альбомов Майкла Джексона, в том числе Thriller 1982 года, ставшего рекордсменом по продажам. Кроме того, Джонс способствовал успеху Эллы Фицджеральд, Пегги Ли, Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Стиви Уандера, Ареты Фрэнклин, Уилла Смита и Опры Уинфри.

Куинси Джонс работал в самых разных музыкальных направлениях от джаза до поп-музыки и хип-хопа. Он входит в Зал славы рок-н-ролла и написал саундтреки к более чем 50 фильмам и телешоу. Американские СМИ называют его "титаном музыки", "иконой индустрии развлечений" и "универсальным гением". Как отмечает dpa, Джонс также выступал своего рода неофициальным послом культуры США.