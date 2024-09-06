  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

ФРГ продлит паспортный контроль на части наземных границ

Владимир Есипов | Алексей Волошинов
6 сентября 2024 г.

Германия сохранит паспортный контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией после декабря 2024 года, рассказали корреспонденту DW в Берлине.

https://p.dw.com/p/4kMgB
Граница Германии и Польши (фото из архива)
Граница Германии и Польши (фото из архива)Фото: M. Kowol/DW

Правительство ФРГ планирует продлить паспортный контроль на наземных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией и на период после декабря 2024 года. Об этом сообщил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilian Kall) в пятницу, 6 сентября, отвечая на вопрос корреспондента DW в Берлине. По его словам, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser)  уже дала понять, в том числе и во время недавнего визита польско-германскую границу в городе Гёрлиц, что сохранение контроля на внешних границах Германии необходимо.

По заявлению представителя МВД, немецкая полиция достигла больших успехов  в деле предотвращения и профилактики нелегальной миграции.  В частности, за период с октября 2023 года на внешних границах Германии были произведены аресты порядка 1350 лиц, подозреваемых в соучастии в преступлениях, связанных с нелегальной миграцией.

"Этот пограничный контроль, судя по всему, будет по-прежнему необходим. До тех пор, пока не заработает существенно усиленная общеевропейская система защиты внешних границ, которая будет основана на общеевропейской системе рассмотрения  заявок на убежище", - сказал представитель МВД.

Однако он не стал отвечать на вопрос, будет ли введен паспортный контроль на границах с другими странами-участниками Шенгенского соглашения (Францией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и Данией).  Министерство внутренних дел будет принимать решения в зависимости от текущей ситуации, добавил Максимилиан Каль.

Контроль всех наземных границ Германии вводился на время чемпионата Европы

С 7 июня до 19 июля, когда ФРГ принимала у себя чемпионат Европы по футболу, паспортный контроль вводился по всему периметру ее границ. Тогда лишь за первые две недели турнира задержать на границах удалось около 600 человек, находящихся в розыске, а также десятки футбольных хулиганов и полторы сотни лиц, связанных с нелегальной миграцией.

В середине июля официальный представитель МВД Германии Корнелиус Функе (Cornelius Funke) объявил, что пограничный контроль будет отменен на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Францией, однако сохранен с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Контроль на границе Польши и Германии

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

Как нелегальные мигранты из Ирака и Сирии попадают в Минск, что происходит на границе Польши и Беларуси, и как нелегалы добираются до Германии - смотрите в нашей фотогалерее.
Общество9 ноября 2021 г.11 фото
external

Центры приема беженцев в Берлине трещат по швам

Центры приема беженцев в Берлине трещат по швам

Растущее число беженцев, прибывающих в Германию, создает огромную нагрузку на инфраструктуру страны. Центр временного размещения беженцев в бывшем аэропорту Тегель трещит по швам. Чтобы разместить всех прибывших, решили построить новые корпуса. Репортаж из Берлина.
Политика25 октября 2023 г.02:24 мин.
Беженцы в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Беженцы и убежище: Германия ужесточает миграционную политику

Беженцы и убежище: Германия ужесточает миграционную политику

Отмена права на убежище в ФРГ и разворот мигрантов прямо на границе - этого хочет оппозиционный ХДС. После успехов ультраправых на востоке страны это требование поддержала и СвДП - партия правящей коалиции.
Миграция4 сентября 2024 г.
Показать еще