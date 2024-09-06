ФРГ продлит паспортный контроль на части наземных границ

Германия сохранит паспортный контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией после декабря 2024 года, рассказали корреспонденту DW в Берлине.

Правительство ФРГ планирует продлить паспортный контроль на наземных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией и на период после декабря 2024 года. Об этом сообщил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilian Kall) в пятницу, 6 сентября, отвечая на вопрос корреспондента DW в Берлине. По его словам, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) уже дала понять, в том числе и во время недавнего визита польско-германскую границу в городе Гёрлиц, что сохранение контроля на внешних границах Германии необходимо.

По заявлению представителя МВД, немецкая полиция достигла больших успехов в деле предотвращения и профилактики нелегальной миграции. В частности, за период с октября 2023 года на внешних границах Германии были произведены аресты порядка 1350 лиц, подозреваемых в соучастии в преступлениях, связанных с нелегальной миграцией.

"Этот пограничный контроль, судя по всему, будет по-прежнему необходим. До тех пор, пока не заработает существенно усиленная общеевропейская система защиты внешних границ, которая будет основана на общеевропейской системе рассмотрения заявок на убежище", - сказал представитель МВД.

Однако он не стал отвечать на вопрос, будет ли введен паспортный контроль на границах с другими странами-участниками Шенгенского соглашения (Францией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и Данией). Министерство внутренних дел будет принимать решения в зависимости от текущей ситуации, добавил Максимилиан Каль.

Контроль всех наземных границ Германии вводился на время чемпионата Европы

С 7 июня до 19 июля, когда ФРГ принимала у себя чемпионат Европы по футболу, паспортный контроль вводился по всему периметру ее границ. Тогда лишь за первые две недели турнира задержать на границах удалось около 600 человек, находящихся в розыске, а также десятки футбольных хулиганов и полторы сотни лиц, связанных с нелегальной миграцией.

В середине июля официальный представитель МВД Германии Корнелиус Функе (Cornelius Funke) объявил, что пограничный контроль будет отменен на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Францией, однако сохранен с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией.