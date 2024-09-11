В бундестаге прошли дебаты о миграционной политике Германии

В ходе дебатов в немецком бундестаге в среду, 11 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обвинил в популизме лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Представители оппозиции в ответ назвали миграционную политику правящей коалиции угрозой для мира в Германии. Тема миграции стала ключевой на прошедших дебатах, отмечают немецкие СМИ.

"Вы тот тип политика, который считает, что, дав интервью в Bild am Sonntag, он уже решил бы проблему миграции. В реальности это не так", - заявил с трибуны Шольц, обращаясь к Мерцу. Канцлер обвинил блок христианских партий в "десятилетиях бездействия в миграционной политике". По словам Шольца, граждане Германии "не хотят видеть театральных представлений", а желают, чтобы политикой занимались всерьез. Глава правительства ФРГ вновь призвал оппозицию вместе искать решение миграционной проблемы.

"В мире нет ни одной страны с сокращающимся трудоспособным населением, которая переживает экономический рост. Это истина, с которой мы столкнулись", - напомнил Шольц. "Поэтому космополитизм необходим. Но космополитизм не означает, что приехать может любой желающий. Мы должны иметь возможность выбирать, кто приедет в Германию", - подчеркнул канцлер, выступив против полного отказа в убежище. "Мы страна, которая предлагает защиту тем, кто подвергается политическим преследованиям, кто борется за свою жизнь, кто должен спасать свою жизнь. Это закреплено в нашем Основном законе, и мы не выносим это на обсуждение", - сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что правительство ввело пограничный контроль на сухопутных границах для борьбы с нелегальной миграцией и сохранит его сколько получится.

ХСС требует отказывать просителям убежища на границах Германии

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), открывавший дебаты, резко раскритиковал Шольца и правящую коалицию. "Ваша коалиция - это не коалиция прогресса, это коалиция упадка в этой стране", - сказал политик. По его словам, отказ правительства допустить полный отказ просителям убежища на границах Германии угрожает безопасности страны.

Неудачи в миграционной политике подпитывают "потерю доверия", которая "растет с каждым днем" и приводит к "росту радикального поведения избирателей", сказал Добриндт. "Большая поддержка радикальных партий, подъем крайне правых и левых - это единственный рост, который это правительство светофора создало в этой стране", - резюмировал Добриндт.

Мерц: Отказ от убежища юридически и практически возможен

Председатель оппозиционного ХДС Фридрих Мерц в ходе своего выступления назвал "неадекватными" предложения правительства по борьбе с нелегальной миграцией. Лидер Христианско-демократического союза подчеркнул, что на границах Германии необходимо временно отклонять ходатайства всех просителей убежища. В соответствии с Дублинским соглашением люди должны просить убежище там, где они впервые въехали на территорию Евросоюза. Такая мера "юридически допустима, практически возможна и, в свете нынешней ситуации, даже политически необходима", сказал Мерц.

Лидер оппозиции подчеркнул, что "Германия должна оставаться открытой, дружественной к иностранцам страной" и "в ближайшие несколько лет нам может понадобиться больше" мигрантов, но, продолжил Мерц, нельзя игнорировать тот факт, что в последние годы число людей, приехавших в Германию и еще не сумевших интегрироваться в общество и рынок труда, "просто слишком велико". "И среди приехавших есть небольшое меньшинство, особенно молодые люди, которые не хотят соблюдать правила нашей страны. Нам нужно о них поговорить", - сказал Мерц.

Переговоры оппозиции и правительства ФРГ о миграции прерваны

Накануне стало известно, что блок ХДС/ХСС прервал переговоры с правительством Германии о совместном подходе к миграционной политике и предоставлению убежища. Представитель фракции назвал недостаточными предложения кабмина отказывать некоторым группам просителей убежища на границах ФРГ. "В таком формате это не имеет смысла. То, что предложила "светофорная" коалиция, не приведет к увеличению числа отказов, даже к одному-единственному отказу", - заявил исполнительный секретарь фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei).

Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек (Roman Poseck) из ХДС считает, что Германии необходим "настоящий поворот в миграционной политике". По его мнению, коалиционное правительство страны к такому повороту не готово. Блок ХДС/ХСС настаивает на отмене права на убежище в ФРГ и на более масштабных отказах просителям политического убежища прямо на границе, считая, что эти меры помогут бороться с нелегальной миграцией.

В ходе дебатов 11 сентября Шольц заявил, что оппозиционный блок "зашел в тупик", но правящая коалиция готова продолжать переговоры. "Девиз Союза в миграционной политике - говорить слова, но ничего не делать", - заявил Шольц, добавив, что он "не хлопает дверями". "Всегда можно вернуться, несмотря на весь наш неудачный опыт", - сказал Шольц.