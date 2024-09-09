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Оппозиция призвала Шольца не толкать Киев к "ложному миру"

Ольга Лебедева
9 сентября 2024 г.

Призыв Шольца ускорить мирный процесс является частью стратегии социал-демократов, стремящихся незаметно подтолкнуть Украину к миру, продиктованному Россией, уверен депутат от ХДС Родерих Кизеветтер.

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Комната переговоров Украины и РФ, конец февраля 2022 года
Комната переговоров Украины и РФ в Беларуси, конец февраля 2022 годаФото: Sergei Kholodilin/AFP

В немецкой оппозиции восприняли как опасное изменение курса Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую в стране коалицию, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о необходимости ускорить начало дипломатического урегулирования в Украине. Инициатива Шольца "была предсказуемой", заявил в интервью газете Bild, опубликованном в понедельник, 9 сентября, эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

В ХДС обвинили социал-демократов в принуждении Киева к миру

По словам Кизеветтера, эти усилия вписываются в стратегию части социал-демократов, направленную на то, чтобы "незаметно подтолкнуть Украину к диктуемому Россией ложному миру". Одной из составных этого процесса является постепенное сокращение поддержки Украины и требования начать мирные переговоры с Россией, добавил христианский демократ.

Стремление канцлера ФРГ пригласить РФ на следующий мирный саммит по Украине является неправильным, уверен депутат бундестага Кизеветтер, в прошлом - офицер бундесвера. По его мнению, тем самым Шольц хотел бы записать в свои заслуги достижения в мирном урегулировании, но это "ухудшает ситуацию для Украины и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии".

Кроме того, по мнению Родериха Кизеветтера, Шольц поддался российской дезинформации и пропаганде, а потому провозглашенный им "поворотный момент" в политике безопасности "является фарсом и ушел в историю".

В Кремле сдержанно отреагировали на заявление Шольца

Между тем в Кремле сдержанно отреагировали на призывы Шольца ускорить мирный процесса по Украине. На данный момент нет предпосылок для начала мирного процесса между Россией и Украиной, "пока какие-то очертания фактически не прослеживаются", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - добавил Песков.

В тот же день официальный представитель правительства ФРГ, комментируя заявление Шольца, выразил сомнение в готовности России к мирным переговорам по Украине.

Шольц призвал ускорить переход к мирному процессу

Накануне Олаф Шольц в большом летнем интервью телеканалу ZDF высказался за ускорение перехода к мирному процессу по Украине. "Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира", - заявил он. По словам Шольца, "пришло время двигаться вперед". При этом ясно, что необходимо достичь "справедливого мира" для Украины. Речь не должна идти ни о капитуляции Украины, ни о предоставлении России передышки в военных действиях.

Ранее Шольц также высказался в поддержку участия РФ во втором "саммите мира". Первый состоялся в июне на швейцарском курорте Бюргеншток. По словам канцлера, в вопросе о необходимости присутствия Москвы Берлин солидарен с позицией президента Украины Владимира Зеленского. "Обязательно будет еще одна мирная конференция", - подчеркнул он, не назвав конкретных дат.

В первом саммите по поиску путей мирного завершения войны в Украине, который прошел на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна в июне, участвовали представители более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, так как некоторые отказались подписывать итоговое заявление, отмечало агентство Bloomberg.

 

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