Шольц: РФ должна быть на следующем мирном саммите по Украине

Шольц: РФ должна быть на следующем мирном саммите по Украине20 июля 2024 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за приглашение России на следующую мирную конференцию по Украине. Об этом он заявил, выступая в ходе предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в Дрездене (федеральная земля Саксония) в пятницу, 19 июля. "Уже было много дискуссий по этому поводу, последний раз в Швейцарии, где собралось много стран. И я очень рад, что украинский президент также хочет, чтобы Россия присутствовала на следующей встрече", - сказал Шольц.
Глава германского правительства заверил, что Берлин должен и будет поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против России. Он добавил, что одновременно нужно "стремиться к миру, поддерживая мирные переговоры", но "не путем капитуляции Украины". При этом Шольц вновь резко раскритиковал президента России Владимира Путина, обвинив его в том, что он принес в жертву множество соотечественников ради расширения территории России "на несколько квадратных метров". "Почти 400 тысяч человек отдали свои жизни за империалистическую мечту Путина", - сказал Шольц, добавив, что это не должно увенчаться успехом.
В то же время, по замечанию канцлера ФРГ, позиция НАТО состоит в том, что война в Украине не должна перерасти в войну РФ и альянса. Шольц заявил, что он взвешивает каждое решение о помощи Украине и не удовлетворяет все требования Киева. Он, в частности, исключил, что немецкие солдаты присутствуют в Украине, как и то, что немецкое оружие стреляло по российской территории.
Украина ведет подготовку нового мирного саммита
Ранее в поддержку участия РФ на новом саммите мира по Украине выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что план очередной мирной конференции должен быть выработан уже к ноябрю. Для этого планируется провести три встречи: по каждому из пунктов украинской "формулы мира", которую обсуждали на прошедшем саммите в Швейцарии. По данным агентства Bloomberg, Украина стремится до президентских выборов в США в ноябре 2024 года организовать еще один мирный саммит в связи с "перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом".
Россия, в свою очередь, объявила, что "не собирается" участвовать в подобных мероприятиях, поскольку, как заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, там будут "проталкивать" украинскую формулу мира и "игнорировать" другие инициативы.
Саммит мира по Украине в Швейцарии
Мирный саммит в Швейцарии в июне 2024 года, включал представителей более 90 стран. Он прошел в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте в 2023 году и в Давосе в январе 2024 года. Россия не была приглашена, Китай отказался от участия, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление, подвел итоги саммита Bloomberg.
Накануне мирного саммита в Швейцарии президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов Украины и объявит об отказе от вступления в НАТО, а Запад примет решение отменить санкции. Зеленский тогда назвал данные заявления "ультиматумом, которому нельзя доверять", а канцлер Шольц сказал, что Путин предлагает "зафиксировать в документах империалистический акт грабежа".