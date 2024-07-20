Шольц: РФ должна быть на следующем мирном саммите по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за приглашение России на следующую мирную конференцию по Украине. Об этом он заявил, выступая в ходе предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в Дрездене (федеральная земля Саксония) в пятницу, 19 июля. "Уже было много дискуссий по этому поводу, последний раз в Швейцарии, где собралось много стран. И я очень рад, что украинский президент также хочет, чтобы Россия присутствовала на следующей встрече", - сказал Шольц.

Глава германского правительства заверил, что Берлин должен и будет поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против России. Он добавил, что одновременно нужно "стремиться к миру, поддерживая мирные переговоры", но "не путем капитуляции Украины". При этом Шольц вновь резко раскритиковал президента России Владимира Путина, обвинив его в том, что он принес в жертву множество соотечественников ради расширения территории России "на несколько квадратных метров". "Почти 400 тысяч человек отдали свои жизни за империалистическую мечту Путина", - сказал Шольц, добавив, что это не должно увенчаться успехом.

В то же время, по замечанию канцлера ФРГ, позиция НАТО состоит в том, что война в Украине не должна перерасти в войну РФ и альянса. Шольц заявил, что он взвешивает каждое решение о помощи Украине и не удовлетворяет все требования Киева. Он, в частности, исключил, что немецкие солдаты присутствуют в Украине, как и то, что немецкое оружие стреляло по российской территории.

Украина ведет подготовку нового мирного саммита

Ранее в поддержку участия РФ на новом саммите мира по Украине выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что план очередной мирной конференции должен быть выработан уже к ноябрю. Для этого планируется провести три встречи: по каждому из пунктов украинской "формулы мира", которую обсуждали на прошедшем саммите в Швейцарии. По данным агентства Bloomberg, Украина стремится до президентских выборов в США в ноябре 2024 года организовать еще один мирный саммит в связи с "перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом".

Россия, в свою очередь, объявила, что "не собирается" участвовать в подобных мероприятиях, поскольку, как заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, там будут "проталкивать" украинскую формулу мира и "игнорировать" другие инициативы.

Саммит мира по Украине в Швейцарии

Мирный саммит в Швейцарии в июне 2024 года, включал представителей более 90 стран. Он прошел в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте в 2023 году и в Давосе в январе 2024 года. Россия не была приглашена, Китай отказался от участия, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление, подвел итоги саммита Bloomberg.

Накануне мирного саммита в Швейцарии президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов Украины и объявит об отказе от вступления в НАТО, а Запад примет решение отменить санкции. Зеленский тогда назвал данные заявления "ультиматумом, которому нельзя доверять", а канцлер Шольц сказал, что Путин предлагает "зафиксировать в документах империалистический акт грабежа".