Канцлер Шольц: Расчеты Путина никчемны

"Тот, кто верит, что страна, что Украина такое переживет и что из этого получится прочный мир в Европе, тот очевидно уж очень много смотрит Russia Today". Так канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая 26 июня с правительственным заявлением в бундестаге, прокомментировал предложение Путина о прекращении огня в Украине.

"Путин и далее делает ставку на продолжение войны, - заявил Шольц. - И это становится особенно очевидным по его мнимому предложению о перемирии… Ведь речь в нем идет не о прекращении огня, нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть в нарушение международного права переданы России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной помощи".

Деньги для Украины из доходов от замороженных активов РФ

Шольц: цели Путина на поле боя недостижимы Фото: Pablo Miranzo/Anadolu/picture alliance

По мнению канцлера, в миротворческую способность такого варианта может поверить только человек, полностью одурманенный российской пропагандой - такой, которую и ретранслирует телеканал RT (бывший Russia Today). Шольц положительно оценил итоги проходившей в Швейцарии мирной конференции по Украине: "Путин должен понять, что на поле боя он не достигнет своей цели покорить Украину".

Канцлер напомнил также о саммите G7 в Италии, решения которого он назвал чрезвычайно далекоидущими. Например, договоренность о предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов из доходов от замороженных на Западе российских активов.

"Расчет российского президента на то, что из-за действующих в европейских странах или в США фискальных норм будет невозможным предоставить Украине помощь, в которой она сейчас нуждается, - заявил Олаф Шольц, - в результате этого решения G7 такой расчет оказался никчемным".

Европа и Украине могут положиться на США

Тщетны, по мнению немецкого канцлера, и надежды Кремля на раскол в НАТО по вопросам военной помощи Украине. Юбилейный саммит Североатлантического альянса, отмечающего свое 75-летие, пройдет в Вашингтоне с 9 до 11 июля.

Олаф Шольц напомнил, что в последние годы и даже десятилетия то и дело возникали дискуссии о том, есть ли еще перспективы у этой организации, и сомнения в верности Соединенных Штатов своим трансатлантическим обязательствам по обеспечению безопасности Европы.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Фото: La Nacion/ZUMA Wire/Imago Images

Это не так, констатировал канцлер: "Мы могли и в трудных ситуациях всегда полагаться на Америку, трансатлантическая безопасность и сейчас имеет центральное значение, в том числе и с учетом перспектив обеспечения безопасности Украины". Важную роль на вашингтонском саммите будут играть вопросы поддержки Украины и обучения ее военнослужащих. "При этом одновременно совершенно ясно, и мне важно об этом еще раз сказать, - заявил Шольц, - в результате того, что мы делаем, НАТО не станет участником конфликта, эту границу мы не перейдем и не переходим сейчас".

Кадровые назначения в Еврокомиссии

Говоря о предстоящем в конце текущей недели саммите Европейского Союза, Олаф Шольц рассказал, что в ходе предварительных консультаций с представителями проевропейских фракций в Европарламенте, а также лидерами целого ряда ведущих государств ЕС согласованы главные кадровые назначения в будущем составе Еврокомиссии.

Так, новым председателем Совета ЕС станет вместо Шарля Мишеля бывший глава правительства Португалии Антониу Кошта, а действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.Главой же Еврокомиссии на второй срок останется Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Канцлер убежден, что на предстоящем саммите все лидеры стран ЕС поддержат эти кадровые предложения. А учитывая расстановку сил в новом составе Европарламента, где три четверти депутатов составляют представители проевропейских центристских партий, возражений и со стороны ЕП в Берлине не ожидают.