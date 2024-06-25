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Фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии на второй срок

Евгений Жуков
25 июня 2024 г.

Накануне саммита ЕС лидеры шести стран Евросоюза, представляющие его главные политические силы, согласовали кандидатуры на высшие руководящие посты.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)
Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)Фото: Denis Balibouse/KEYSTONE/REUTERS/dpa/picture alliance

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) останется на своем посту на второй срок. К соглашению об этом пришли во вторник, 25 июня, участники переговоров от консервативной Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и либералов, которые перед предстоящем саммитом ЕС договорились о кадровых назначениях в руководстве Евросоюза, сообщают агентства dpa, AFP, Reuters и целый ряд других СМИ, ссылаясь на информированные источники.

Согласно договоренности, которую достигли участвовавшие в переговорах лидеры шести европейских стран, новым председателем Совета ЕС станет вместо Шарля Мишеля бывший глава правительства Португалии Антониу Кошта, а действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.

Кандидатуры претендентов на высшие посты Евросоюза должны быть утверждены на саммите ЕС, который пройдет в четверг, 27 июня. Для избрания фон дер Ляйен ей потребуется еще поддержка Европарламента. Это может произойти не ранее, чем на учредительном заседании его нового состава, которое пройдет в Страсбурге в середине июля.

 

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