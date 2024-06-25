Фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии на второй срок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) останется на своем посту на второй срок. К соглашению об этом пришли во вторник, 25 июня, участники переговоров от консервативной Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и либералов, которые перед предстоящем саммитом ЕС договорились о кадровых назначениях в руководстве Евросоюза, сообщают агентства dpa, AFP, Reuters и целый ряд других СМИ, ссылаясь на информированные источники.

Согласно договоренности, которую достигли участвовавшие в переговорах лидеры шести европейских стран, новым председателем Совета ЕС станет вместо Шарля Мишеля бывший глава правительства Португалии Антониу Кошта, а действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.

Кандидатуры претендентов на высшие посты Евросоюза должны быть утверждены на саммите ЕС, который пройдет в четверг, 27 июня. Для избрания фон дер Ляйен ей потребуется еще поддержка Европарламента. Это может произойти не ранее, чем на учредительном заседании его нового состава, которое пройдет в Страсбурге в середине июля.