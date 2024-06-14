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Украина отвергла условия Путина по прекращению войны

Сергей Ромашенко
14 июня 2024 г.

Киев не видит мирного предложения в условиях президента РФ Владимира Путина и считает их ультиматумом.

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Президент Украины Зеленский не доверяет предложениям Путина о прекращении огня
Президент Украины Зеленский не доверяет предложениям Путина о прекращении огняФото: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия президента России Владимира Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров "ультиматумом, которому нельзя доверять". Об этом он заявил в пятницу, 14 июня, итальянскому телеканалу Sky TG24 в кулуарах саммита "большой семерки". 

"Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше", - сказал Зеленский. По его мнению, Путин "не остановится". "Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям", - цитирует его слова агентство Reuters. 

Киев не видит мирного предложения в условиях президента РФ Владимира Путина по прекращению огня в Украине, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Никаких новых "мирных предложений" от России нет. Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который уже звучал много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и совершенно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", - написал он на своей странице в социальной сети X. По его словам, в предложениях Путина нет "никакой новизны и желания прекратить войну".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил изданию Financial Times, что условия Путина неприемлемы для Киева, а президент РФ своими заявлениями показывает, что не желает вести переговоры.

Ранее Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел заявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов Украины и объявит об отказе от вступления в НАТО, а Запад примет решение отменить санкции.

 

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