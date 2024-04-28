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Боррель: ЕС будет поддерживать Украину до конца войны

Жан Рофе
28 апреля 2024 г.

Европейцы "не пойдут умирать за Донбасс", но будут помогать Украине до окончания боевых действий, заявил глава дипломатии ЕС.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (фото из архива)Фото: Alexandros Michailidis/European Union

Европейский Союз с самого начала войны в Украине пообещал стране свою поддержку и намерен продолжать ее вплоть до окончания боевых действий. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде в воскресенье, 28 апреля.

Боррель напомнил, что незадолго до начала войны, в январе 2022 года, он посещал Донбасс и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам дипломата, украинские чиновники сказали ему, что готовятся к вторжению российских войск и спросили, что собирается делать Евросоюз: призовет Украину сдаться или поможет поставками необходимого оружия. Боррель признался, что в тот момент не смог ответить на вопрос, но позже, когда начались бои, ЕС заявил, что будет поддерживать Киев.

"Мы должны продолжать поддерживать народ Украины. Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс", - сказал Боррель. Он подчеркнул, что ЕС обязался оказывать помощь Украине, когда началась война, и будет делать это до ее окончания, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".

 

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