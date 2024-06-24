Украина и РФ будут договариваться? Что говорят дипломаты ФРГ

После мирной конференции в Швейцарии Украина готовит следующую встречу. Немецкие дипломаты не верят в скорые переговоры с Россией по существу, но считают, что президент Путин может изменить позицию.

Возможны ли переговоры об окончании войны России против Украины уже осенью 2024 года, более того - до ноябрьских выборов президента США? В Украине над этим работают. Прошедшая по инициативе Киева в середине июня в Швейцарии представительская конференция о мире открыла к этому путь, указав в итоговом коммюнике на будущее участие "всех сторон" для достижения мира. Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает, что на подготовку нового саммита уйдут "месяцы, а не годы".

Означает ли это, что время дипломатов, в том числе из РФ, пришло? DW поговорила об этом с тяжеловесами немецкой дипломатии - экс-послом ФРГ в России, бывшим вице-президентом службы внешней разведки BND и публицистом Рюдигером фон Фричем (Rüdiger von Fritsch), а также главой Мюнхенской конференции по безопасности, бывшим советником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), участником переговоров в Минске и бывшим послом Германии в ООН Кристофом Хойсгеном (Christoph Heusgen).

Путин пока не заинтересован в окончании войны

Оба отставных дипломата хвалят недавний саммит в Швейцарии. Рюдигер фон Фрич считает, что в рамках поиска "пути к миру" и выделения отдельных аспектов - продовольственной и ядерной безопасности, а также обмена пленными - конференция была "в сумме очень успешной": "Дипломатия - это всегда правильно, но она предполагает, что есть две стороны, готовые говорить друг с другом. Россия снова и снова четко показала, что она на самом деле не является честной и серьезной, вплоть до недавних предложений президента Путина".

Разрушения в Харькове после удара РФ, июнь 2024 Фото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Накануне саммита в Швейцарии глава Кремля потребовал от Киева вывести войска из четырех частично оккупированных Россией областей юга и востока Украины и отказаться от планов вступления в НАТО. Киев ответил отказом, президент Зеленский сравнил предложение с ультиматумом Гитлера Чехословакии. О событиях 1938 года напомнил и фон Фрич, упрекнув тех на Западе, кто считает похожий вариант для Киева приемлемым, в "исторической амнезии". Путин "вообще не заинтересован в окончании войны сейчас", - считает дипломат.

Предложение президента Путина "не было серьезным", уверен и Кристоф Хойсген. Бывший советник Меркель считает, что целью Кремля было лишь создать помехи "важному событию" и посмотреть на реакцию.

Соглашение с Россией и членство Украины в НАТО?

На этом фоне дипломаты сомневаются, что уже скоро возможны переговоры Украины с Россией об окончании войны. "Сейчас я не вижу возможности для переговоров о мире в Украине по сути, потому что для этого отсутствуют одно или несколько условий, - говорит Хойсген. - Для проведения переговоров, в первую очередь, Владимир Путин должен наконец признать легитимное правительство в Киеве, признать президента Зеленского и признать его в качестве партнера по переговорам. Пока этого нет". В конце мая 2024 года президент Путин подверг сомнению легитимность своего украинского коллеги. Поводом он назвал формальное истечение президентского срока Зеленского, продленного по украинским законам из-за невозможности провести выборы в условиях военного положения.

Кристоф Хойсген Фото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Хойсген также считает, что президент РФ должен действовать в соответствии с уставом ООН, на который ссылается и итоговое коммюнике швейцарского саммита. Наконец, главное для Киева, по его словам, - вести переговоры с позиции силы. "Единственный шанс на мир я вижу тогда, когда Украина в этом конфликте снова окажется в позиции силы, получит соответствующую военную поддержку", - говорит глава Мюнхенской конференции по безопасности. "При нынешнем положении дел мы увидели, где находится российская позиция, она настолько далека от реалистичной позиции, от украинской позиции, от возможного результата, что я не верю, что осенью мы проведем конференцию с российской стороной, и что мы находимся на пути к миру", - отмечает Хойсген. По его словам, Украине и ее партнерам на Западе нужно терпение. Он считает, что сейчас главное - сделать так, чтобы "украинский народ и президент могли продержаться".

"Путин опасается "черного лебедя"

Когда рано или поздно дело дойдет до мирного соглашения с Россией, Хойсген уверен, что Украине нужны будут серьезные гарантии безопасности, а не те, которые она получила в Будапештском меморандуме в 1994 году, отказавшись от унаследованного от СССР ядерного оружия. По итогам начатой Москвой войны, окончательное "соглашение с Россией только тогда будет терпимым для Украины, когда оно будет сопровождаться членством в НАТО", - говорит дипломат. Он оговорился, что это "нужно четко проговорить", а "многие (на Западе) не хотят этого слышать".

Рюдигер фон Фрич Фото: DW

Не верит в быстрый дипломатический успех и Рюдигер фон Фрич. Он, как и Хойсген, говорит о необходимости продолжения поддержки Украины Западом до тех пор, пока президент Путин не будет готов к переговорам. Он считает, что это может произойти тогда, когда его "власть внутри страны" может оказаться "под угрозой". Путь к этому - санкции, российская экономика испытывает сильное давление, говорит фон Фрич.

"Владимир Путин вынужден постоянно покупать лояльность населения, он управляет страной при помощи репрессий, пропаганды и постоянного подкупа", - считает дипломат. По его мнению, глава Кремля опасается "черного лебедя" - чего-то непредвиденного, похожего на протесты солдатских матерей против войны СССР в Афганистане или же польского электрика Леха Валенсы, который бросил вызов коммунистической власти и победил. Расчет Путина на усталость Запада и приход к власти более выгодных ему политических сил не должен оправдаться, считает фон Фрич. По его мнению, тогда, когда власть хозяина Кремля будет под угрозой, он, "исходя из своей логики, будет готов к окончанию войны".