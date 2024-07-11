Киев хочет провести еще один саммит мира до выборов в США

Украина намерена до выборов президента США провести еще один мирный саммит, на этот раз с участием России, пишет Bloomberg.

Украина стремится до президентских выборов в США в ноябре 2024 года организовать еще одну конференцию для достижения справедливого мирного урегулирования военного конфликта с Россией и пригласить на эту встречу РФ, пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg во вторник, 10 июля.

Намерение украинских властей провести встречу перед выборами связано с "перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом", который хвастался в случае победы на выборах "остановить войну в Украине" еще до своего официального вступления в должность, отмечает агентство..

На второй саммит мира планируется пригласить и российскую делегацию, указывает Bloomberg. При этом несколько официальных лиц США в беседе с агентством усомнились в возможности организовать встречу с участием РФ и Украины. Кремль сообщение Bloomberg пока не комментировал.

В МИД РФ сказали, что не примут участия в саммите

Россия "не собирается" участвоватьв мероприятиях, подобных украинским саммитам мира, заявил 11 июля агентству РИА "Новости" замглавы МИД России Михаил Галузин. Он обосновал это тем, что содержание потенциальной встречи - "предельно ясно", поскольку на ней будут "проталкивать" украинскую формулу мира и "игнорировать" другие инициативы.

Первый мирный саммит, который прошел в Швейцарии в июне этого года, включал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление, оценивает итоги саммита Bloomberg.