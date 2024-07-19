Германия сокращает помощь Украине. Или все же нет?

В проект бюджета на 2025 год правительство ФРГ заложило на помощь Киеву вполовину меньше средств, чем прежде - только 4 млрд евро. Еще столько же должно поступить Украине за счет процентов с арестованных активов РФ.

В заверениях немецкого правительства и дальше помогать Украине в отражении российской агрессии недостатка нет. В середине апреля этого года, например, после видеоконференции с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил: "Мы испытываем бесконечную скорбь по жертвам, но и - это тоже надо сказать - огромный гнев на российского президента и эту бессмысленную войну". И далее: "Совершенно ясно, что мы все будем и далее оказывать Украине помощь - и финансовую, и военную".

Но вот в одобренном правительством проекте госбюджета на 2025 год денег на помощь Украине заложено заметно меньше. Было до сих пор 8 млрд евро, теперь - 4 млрд. Вместе с тем министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) из либеральной СвДП в середине этой недели заверил, что "благодаря европейским инструментам и группе G7 финансирование Украины на обозримое будущее обеспечено".

Доходы с замороженных активов России

Он имел в виду следующее: на замороженных на Западе счетах РФ, как сообщает еженедельник Der Spiegel, уже набежали проценты на сумму примерно в 4 млрд евро. На этом основании в немецком правительстве исходят из того, что на помощь Украине не потребуется так много бюджетных средств. К тому же G7 планирует выделить подвергшейся агрессии Украине кредит в 50 млрд долларов.

На соблюдении "долгового тормоза" настаивал в первую очередь Кристиан Линднер (в центре) Фото: Metodi Popow/IMAGO

О проекте бюджета на 2025 год ведущие деятели партий, входящих в правящую коалицию - СДПГ, "зеленые" и СвДП, спорили очень долго. Доходов мало, расходов много, а еще надо было во что бы то ни стало сохранить в силе так называемый "долговой тормоз", препятствующий чрезмерному росту государственной задолженности. В результате многие статьи бюджета пришлось сокращать.

Тем не менее урезание немецкой финансовой помощи Украине вдвое внешнеполитический эксперт фракции ХДС в бундестаге Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) называет "скандалом".

"Это не признак стратегического предвидения или лидерства в Европе, - заявил он в интервью DW, - полагаться на помощь ЕС, вклад других стран или проценты с замороженных российских активов, которые так и так де факто причитаются Украине для послевоенного восстановления". Тем самым, считает Кизеветтер, Германия оскорбляет Украину и подводит другие европейские страны, которые в пересчете на душу населения оказывают Киеву больше помощи, чем ФРГ.

Помощь Украине в пересчете на душу населения

В самом деле. В абсолютных цифрах Германия занимает после США второе место в мире по помощи Украине. Так, по подсчетам Института мировой экономики в Киле (ifw), в период с января 2022 года до января 2024-го США выделили в поддержку Киеву 42,2 млрд евро, Германия - 17,1 млрд.

Германия занимает второе место после США по объему военной помощи Украине Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Иначе выглядит картина, если пересчитать финансовую помощь Украине на душу населения. В таком случае оказывается, что, например, Дания получила на эти цели с каждого своего жителя по 1917 евро, а Германия со своих - по 494.

Родерих Кизеветтер считает сокращение немецкой помощи Украине фатальной ошибкой еще и потому, что бремя ответственности Германии сильно возрастет, если в США в начале ноября республиканец Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах. Не исключено, что в таком случае американская помощь Украине будет резко сокращена или вообще прекратится.

Все замороженные активы РФ отдать Украине?

Кизеветтер ратует за то, чтобы уже сейчас расширить применение имеющихся инструментов. "Я сторонник того, - заявил он, - чтобы предоставить в распоряжение Украины все замороженные активы России, а не только проценты с них - вне зависимости от размера помощи от других стран". С юридической точки зрения, добавил Кизеветтер, "такая возможность есть, не хватает только политической воли, в том числе, и у Германии".

Родерих Кизеветтер Фото: Kai-Uwe Heinrich/TSP/IMAGO

После начала широкомасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года по всему миру были заморожены активы российского центрального банка на общую сумму в 260 млрд евро, две трети из них, то есть, примерно 210 млрд находятся в Евросоюзе.

Но в заслугу Германии следует поставить и прием более миллиона украинских беженцев. После начала войны в Германии нашли убежище более 1,1 млн украинцев. Это больше, чем в любой другой стране Европы.

Польша приняла примерно 956 тыс., Италия - 172 тыс, Франция - 68 тыс. И в отличие от беженцев из других частей мира, украинцы, большинство из которых женщины с детьми, по прибытии в Германию сразу начинают получать стандартное немецкое социальное пособие, так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld). Им не требуется ходатайствовать о статусе беженцев и проходить соответствующую процедуру. Размер этого пособия составляет с начала этого года 563 евро в месяц на взрослого человека плюс дотации на аренду жилья и коммунальные платежи.