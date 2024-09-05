Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Спасатели вывезли тонны строительного мусора и продолжают поиски погибших и пострадавших. Сначала распространились сведения о том, что удар был таким смертоносным, так как произошел во время построения курсантов, но эти утверждения не находят подтверждения.