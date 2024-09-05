Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам
В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Смертоносный удар по Полтаве
Во вторник, 3 сентября, Россия нанесла удар, предположительно, двумя ракетами "Искандер" по военному институту связи в Полтаве. По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на момент публикации, 5 сентября, в результате атаки погибли 55 человек еще 328 были ранены.
Под завалами еще могут быть люди
Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Спасатели вывезли тонны строительного мусора и продолжают поиски погибших и пострадавших. Сначала распространились сведения о том, что удар был таким смертоносным, так как произошел во время построения курсантов, но эти утверждения не находят подтверждения.
Помощь пострадавшим днем и ночью
Медицинские работники и психологи оказывают в Полтаве помощь жителям, пострадавшим от ракетных ударов.
Запад обещает усилить ПВО Украины
В то время как некоторые страны после удара по Полтаве высказались за усиление украинских средств ПВО, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил снять все ограничения на использование Киевом западного оружия по территории России. В Полтавской области 4 сентября начался трехдневный траур в память о погибших.
Атака по центру Львова
Если удары по Полтаве были направлены против будущих военных, то Львов подвергся террористической атаке: российские гиперзвуковые баллистические ракетами "Кинжал" ударили по центру города, повредив более 50 зданий. В результате погибли не менее семи человек, ранены 64 жителя.
Отец, потерявший семью
В результате российского обстрела жилого квартала Львова, города на западе Украины, 4 сентября погибла целая семья. Из пяти человек в живых остался только отец.
"Россия убивает украинцев целыми семьями"
Имя отца - Ярослав Базилевич. Его старшей дочери Ярине был 21 год, средней Дарье - 18. Младшей девочке Эмилии было семь лет. Сам Ярослав Базилевич, находится в тяжелом состоянии в больнице. "Россия убивает украинцев целыми семьями", - написал мэр Львова Андрей Садовый.
Во Львове пострадал исторический центр - жилые дома, школы, медицинские учреждения
На удар по Львову уже отозвались власти соседней Польши, заявив, что готовы помочь восстановить разрушенные дома. "Львову нужна помощь! Целью российской атаки был центр города. Многие исторические здания были повреждены. Польша готова помочь в их восстановлении", - написал польский премьер Дональд Туск в соцсети X.
Харьков под постоянными обстрелами
Если Львов до сих пор был в относительной безопасности, то Харьков практически постоянно находится под обстрелами. На фото последствия удара 1 сентября.
В Харькове разрушен Дворец спорта
В результате ракетных обстрелов Харькова был разрушен Дворец спорта и торговый центр. Пострадало более 47 человек. На фото: спасатели выводят пострадавшего из Дворца спорта.
Киев пережил транспортный коллапс
Самая длинная воздушная тревога с начала войны - 9 часов - звучала в ночь на 5 сентября в Киеве. В городе возник транспортный коллапс, образовались огромные очереди в метро.