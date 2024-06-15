Зеленский: России передадут мирный план после согласования

России передадут план справедливого и долговременного мира, согласованный Украиной с ее международными партнерами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на мирной конференции по Украине в Швейцарии.

России передадут план справедливого и долговременного мира, согласованный Украиной с ее международными партнерами. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на мирной конференции по Украине в Швейцарии вечером 15 июня, в первый день работы саммита.

"Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для всего мира и как его можно достичь на долгосрочной основе, - цитирует слова украинского лидера агентство Reuters. - Затем это будет доведено до сведения представителей России, чтобы на втором мирном саммите мы могли зафиксировать реальное окончание войны".

Ранее в тот же день Зеленский написал в соцсети X: "Полагаю, что здесь, на саммите, мы увидим, как вершится история". "Мы смогли вернуть миру идею о том, что совместные усилия могут остановить войну и установить справедливый мир", - добавил он.

Шольц ожидает участия РФ в следующей конференции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед саммитом в Швейцарии заявил, что на нем планируется заложить основы для следующей мирной конференции. "И речь будет идти и о присутствии там России", - добавил он. По словам Шольца, на конференции в Швейцарии будут "поливать дипломатический росток, который должен подрасти".

При этом Шольц назвал несерьезными требования Владимира Путина, который тот выдвинул для переговоров о мире с Украиной. Президент РФ предлагает "зафиксировать в документах империалистический акт грабежа", в то время, как нужен "честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете", подчеркнул германский канцлер.

Президент Швейцарии Виола Амхерд также выразила надежду, что РФ когда-нибудь сможет присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине. "Если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно", - заявила она.

Пятая мирная конференция по Украине

Саммит мира, открывающийся на швейцарском курорте Бюргеншток 15 июня, нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе. В двухдневной конференции участвуют представители более чем 90 стран. Россия на нее не приглашена; впрочем, в Москве давали понять, что не заинтересованы в участии. Китай отказался прислать своего представителя. От США приехала вице-президент Камала Харрис. Четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине прошли в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.

Накануне открытия саммита Путин назвал условия, при которых он якобы будет готов начать переговоры о мире в Украине. Среди них - вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, придание русскому языку в стране статуса государственного и отмена введенных в отношении РФ санкций.