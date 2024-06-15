Зеленский высоко оценил начавшийся в Швейцарии саммит мира

"Полагаю, что здесь, на саммите, мы увидим, как вершится история", - заявил президент Украины в день открытия международной конференции.

"Мы смогли вернуть миру идею о том, что совместные усилия могут остановить войну и установить справедливый мир", - такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в день открытия мирного саммита в Швейцарии в субботу, 15 июня. "Полагаю, что здесь, на саммите, мы увидим, как вершится история", - написал украинский лидер в соцсети X.

Президент Швейцарии Виола Амхерд, которая перед началом саммита провела двусторонние переговоры с Зеленским, подчеркнула, что цель мероприятия - "инициировать процесс достижения справедливого и прочного мира и предпринять конкретные шаги в этом направлении". "Все участвующие делегации должны иметь возможность изложить свои идеи и точки зрения", - указала она в соцсети X.

"Мнения, идеи и лидерство каждой страны одинаково важны для нас, и все, что будет согласовано на сегодняшнем саммите, станет частью миротворческого процесса и восстановления полной силы Устава ООН, в которой мы все нуждаемся", - отметил в этой связи Владимир Зеленский.

Выработка условий завершения войны в Украине

На конференции, которая пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна 15-16 июня, планируется обсудить возможные условия завершения войны России против Украины. Саму Россию, однако, на этот саммит не пригласили. Из-за этого ряд наблюдателей считают, что на мероприятии вряд ли удастся добиться прорыва.

Со своей стороны швейцарское правительство выразило надежду, что представители России когда-нибудь смогут присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине. "Если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно", - заявила 15 июня президент Швейцарии Амхерд.

Накануне саммита президент РФ Владимир Путин представил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти и западные политики жестко раскритиковали его. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), в частности, назвал выдвигаемые Путиным условия премирия несерьезными.

Участники саммита мира в Швейцарии

В общей сложности на саммит были приглашены лидеры 160 стран. По данным властей Швейцарии, на мероприятие прибыли в итоге более 50 глав государств и правительств. В Бюргенштоке будут присутствовать около ста делегаций, включая представителей органов ЕС и ООН, отмечает агентство AP.

В частности, в конференции примут участие представители Германии, Италии, Испании, Франции, Индии, Южной Кореи, Японии, Чили, Канады. На встречу также приглашены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Президент США Джо Байден, на присутствии которого настаивал Зеленский, ответил, что не сможет принять участие в саммите лично из-за предвыборных мероприятий. США в Швейцарии представляет вице-президент страны Камала Харрис.

15 июня на саммите и в рамках своей шестой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским она объявила, что Вашингтон выделит Киеву обширный пакет помощи объемом более 1,5 млрд долларов. Эти средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Госдепартамент США.

За два дня до конференции в Швейцарии, 13 июня, Украина и США подписали двустороннее соглашение о безопасности.

КНР и несколько других стран отказались от участия

Китай отказался участвовать в мирном саммите. "Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям КНР и ожиданиям международного сообщества, поэтому Китаю затруднительно принять в ней участие", - заявила 31 мая в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Отказались от участия в конференции и лидеры ряда других стран, в том числе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Глобальный саммит мира проходит в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.