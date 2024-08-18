В ФРГ раскритиковали отказ от дополнительной помощи Украине

Представители оппозиции и правящих партий ФРГ раскритиковали планы правительства ограничить военную помощь Украине. В ХДС сравнили это решение с политикой Трампа и обвинили канцлера Шольца в лицемерии.

Планы правительства Германии ограничить помощь Украине уже одобренным финансированием раскритиковали как в оппозиции, так и в правящих партиях ФРГ.

"Светофорная коалиция занимается политикой в стиле Дональда Трампа, прекращая дальнейшую помощь Украине в результате внутриполитических дрязг. Разница лишь в том, что для Германии поддержка Украины означает финансирование собственной безопасности", - написал в субботу, 17 августа, на платформе Х эксперт оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Его однопартиец, эксперт ХДС по вопросам бюджета Инго Гэдехенс (Ingo Gädechens) заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и правящая коалиция демонстрируют "беспрецедентное лицемерие" в отношении Украины: с одной стороны, Шольц постоянно обещает "поддерживать Украину в военном плане столько, сколько потребуется", а с другой - пытается стать "канцлером мира". Это противоречие и привело к нынешней ситуации, считает оппозиционный политик.

Планы прекратить дополнительную помощь Киеву раскритиковали и в партии "зеленых", входящей в правительство Германии. "Украина совершенно однозначно и в дальнейшем нуждается в нашей полной солидарности и поддержке. Для этого должны быть предоставлены все необходимые финансовые ресурсы", - подчеркнула председатель фракции "зеленых" в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann).

А эксперт по вопросам обороны Кристиан Клинк (Kristian Klinck) от СДПГ, также входящей в правящую коалицию Германии, призвал не приносить Украину в жертву "долговому тормозу" - так в Германии называют комплекс мер, не позволяющих сильно увеличивать долговой бюджет государства. "Дать пространство для дипломатии - конечно, правильно. Но мы должны и дальше предоставлять Украине возможность выстоять в ее оборонительной войне. В частности, необходимо срочно доставить системы ПВО для защиты ее гражданского населения", - отметил он в разговоре с Der Spiegel.

Правительство ФРГ ограничивает финансовую поддержку Украины

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ссылаясь на письмо министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) главе Минобороны Борису Писториусу (Boris Pistorius) сообщила, что Берлин в ближайшее время не намерен предоставлять Киеву никакой дополнительной финансовой поддержки. В связи с принимаемыми ведомством федерального канцлера и Минфином мерами экономии текущее бюджетное планирование не предполагает выделения на эти цели новых средств, отмечала FAS со ссылкой на документ. При этом помощь, которая уже была утверждена ранее, будет предоставлена.

Берлин намерен использовать для помощи Киеву замороженные активы РФ

В то же время в Берлине не исключают дополнительную помощь Киеву как таковую, надеясь на поступление средств из других источников. Так, вместо постоянных выплат на военную поддержку Украины из федерального бюджета планируется финансировать поставки оружия с помощью замороженных активов российского Центробанка.

Канцлер Шольц и министр финансов Линднер ожидают, что за счет этих денег Украине удастся покрывать значительную часть своих военных потребностей, пишет FAS.

Из-за полномасштабной войны России против Украины по всему миру было заморожено около 300 миллиардов долларов российского ЦБ. Однако с юридической точки зрения пока еще однозначно не определено, могут ли проценты от этих средств быть использованы для финансирования поставок вооружений.