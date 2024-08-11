Как конфисковать 300 млрд российских активов. Интервью DW

Американский юрист Ли Буххайт, которого называют гигантом финансового права, ныне почетный профессор юридического факультета Эдинбургского университета, предложил концепцию изъятия заблокированных в странах "Группы семи" (G7) российских суверенных активов на общую сумму свыше 300 млрд евро. Удостоенный за работу по реструктуризации греческого долга премии за вклад в развитие международных финансов, один из лучших юристов по банковскому праву в США, который вел переговоры о реструктуризации в 20 странах, рассказал в интервью DW, как следует действовать Западу и почему это нужно делать быстро.

DW: Ваш план изъятия российских суверенных активов, заблокированных на Западе, - смелая концепция, ведь выказывается много сомнений в необходимости этого шага. Почему вы считаете, что это нужно сделать именно сейчас?

Ли Буххайт: За последние несколько месяцев ситуация изменилась, мы столкнулись с перспективой выборов в США. Один из кандидатов, Дональд Трамп, неоднократно заявлял, что прекратит войну в Украине в первый же день на посту президента. Очевидно, что это типичное трамповское преувеличение, но давайте на минуту ему поверим. Как он может это сделать? Он должен оказать невыносимое давление либо на РФ, либо на Украину, либо на обе страны. При этом в истории Трампа ничто не указывает на склонность оказывать невыносимое давление на Владимира Путина. Более того, у него нет для этого инструментов. Россия уже находится под жесткими санкциями, что оставляет вариант оказать невыносимое давление на Украину, и он может это сделать, заявив, что если ее правительство не пойдет на значительные территориальные уступки, он прекратит поддержку Украины со стороны США. Вот где изменился расклад.

Что это означает для европейских сторонников Украины? Они оказываются перед ужасающим выбором: либо согласиться на урегулирование конфликта, предполагающее значительные территориальные уступки со стороны Украины, либо сказать, что мы, европейцы, сами сделаем все для ее поддержки. Последний вариант кажется мне нереальным. У европейских политиков нет ни финансовых ресурсов, ни политической поддержки, чтобы быть единственным источником помощи для Украины.

Ли Буххайт, почетный профессор юридического факультета Эдинбургского университета Фото: Privat

А первый вариант - урегулирование, предполагающее значительные территориальные уступки, - должен насторожить ряд европейских стран, особенно имеющих границы с Россией и существенное русскоязычное меньшинство. Конечно, нет гарантии, что Трамп выиграет эти выборы, но вероятность такая есть. Европейцы должны найти способ избежать такого положения. Единственный способ, который вижу я, - это отложить на поддержку Украины достаточную хотя бы на пару лет сумму до того, как в США произойдут политические изменения. И единственным источником этих средств являются замороженные активы РФ.

Есть разные мнения о целесообразности и даже законности изъятия этих средств. Но все, кроме Путина, сходятся в одном: согласно международному праву Россия обязана выплатить репарации за ущерб, причиненный Украине. Эта война была признана незаконной ООН и подавляющим большинством международного сообщества. Это означает, что РФ обязана выплатить репарации. Обоснование для изъятия активов и их размещения в таком виде, чтобы со временем они могли быть использованы на благо Украины, состоит в том, что эти средства будут рассматриваться как авансовый платеж по неоспоримому обязательству России выплатить репарации. Таким образом, на каждый доллар конфискованных активов Россия получит 100 центов их стоимости в качестве погашения своего юридического обязательства по выплате репараций.

- Ваш план комплексный. Как вы уже отметили, это не только политика, но и законотворчество, и международное право, и финансы. Не могли бы вы пояснить его простым языком?

- Сам план довольно прост. Понадобится трастовый счет в распоряжении какого-нибудь международного органа, например, Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития, который сможет постепенно выделять эти средства для поддержки Украины. Затем необходимо, чтобы страны, в которых находятся эти активы, получили одобрение своих законодательных органов на перевод активов на этот счет. Это уже произошло в США, но львиная доля замороженных активов находится в Бельгии, в Euroclear, и поэтому именно Бельгии придется пойти на этот шаг.

Времени между итогами выборов в США в ноябре и инаугурацией президента США 20 января недостаточно. Поэтому самое время сделать это сейчас. Два с половиной года мы обсуждали целесообразность, практичность и законность конфискации этих активов. Высказывались различные опасения, но, как я уже сказал, единственный общий знаменатель - это то, что Россия должна будет выплатить репарации. И именно на нем должно держаться достижение данной цели.

Скоординированность действий смягчит финансовые последствия

- Предположим, что страны, в частности Бельгия, примут необходимые законы, но есть еще и финансовый аспект, который, на мой взгляд, является самой пугающей частью для международного сообщества - то, что это угроза для репутации евро как валюты и для европейских облигаций. Ведь часть активов была вложена в эти облигации, и, конечно, это отпугнуло бы возможных инвесторов, например, из Азии. Поэтому я думаю, что даже при наличии политической воли существует страх, что такой шаг негативно повлияет на европейскую экономику на годы, если не десятилетия. Как вы это видите?

- Я думаю, что это преувеличено. Страны G7 мудро постарались скоординировать свои действия. Так что если бы это произошло, то коснулось бы США, Великобритании, Канады, Японии, и европейцы с их валютой не оказались бы изгоем. Поставьте себя в положение Саудовской Аравии, которой нужно инвестировать свои валютные резервы через пять лет. Если вы не можете вложить их в евро, доллар США, фунт стерлингов, канадский доллар или японскую иену, то сколько новозеландских долларов вы сможете купить? Так что смысл в том, чтобы действовать скоординированно с целью смягчить финансовые последствия. Но гораздо важнее то, что "большая семерка" уже дважды, в Хиросиме и в Апулии, заявила о заморозке этих активов, пока Россия не выплатит репарации. Какова вероятность того, что Путин однажды вечером по телевизору скажет гражданам: "Я виноват. Я не должен был начинать специальную военную операцию. Я закончу ее и выплачу полтриллиона долларов ущерба, который мы нанесли Украине"? А значит, G7 заявила, что эти активы останутся замороженными до скончания веков.

Давайте переместимся - поскольку это ваш сценарий - в сознание министра финансов Саудовской Аравии через пять лет. Итак, в этом сценарии европейцы приходят к нему и говорят: "Министр, вы можете смело размещать свои деньги в Европе, напоминаю, мы не конфисковали даже российские деньги перед лицом непристойной провокации в Украине. Мы заморозили российские активы, и они останутся замороженными навсегда, а еще мы забрали доходы от этих инвестиций, но сами инвестиции все же не конфисковали. Но если мы на вас рассердимся, вы больше никогда не увидите ни денег, ни прибыли от инвестиций". С точки зрения владельца активов есть ли разница между их арестом и бессрочным замораживанием? Для владельца актива это одно и то же, поэтому я считаю, что это преувеличенное беспокойство.

- Какие еще препятствия вы видите на пути к реализации вашего плана?

- Во-первых, говорят, что, мол, если мы конфискуем активы Путина, он конфискует европейские активы в России. На это можно ответить, что Путин уже конфискует европейские активы в России. Спросите J.P. Morgan, Heineken, Danone. Если у инвестора есть вложения в России, которые не были изъяты, это, вероятно, означает, что он не просил их репатриировать. Как только вы скажете, что желаете покинуть Россию, вам позвонит какой-нибудь дружественный Кремлю олигарх и скажет, что платит десять центов с доллара за ваши инвестиции. Во-вторых, Путин находится под огромными санкциями. У него более чем достаточно поводов, чтобы изъять западные активы, если он захочет.

Иногда звучит вопрос: а какова правовая основа для этого? И не нарушает ли это принцип суверенного иммунитета активов РФ? Я бы вернулся к тому, что все согласны с тем, что Россия должна выплатить репарации. Изъятие и размещение этих активов так, как предлагаю я, фактически является выплатой части обязательств России ее активами, что очень отличается от прямого захвата и пиратства, о которых некоторые говорят.

Мы обсуждали разные опасения 30 месяцев, и, будь у нас возможность, мы обсуждали бы их еще 30 лет. Повторяю, я не предсказываю исход американских выборов. Я лишь говорю, что есть вероятность, и эта вероятность может сыграть свою роль, поставив европейцев в одиозное положение, когда им придется выбирать между урегулированием этого конфликта, представляющим угрозу для других европейских стран, или самостоятельной поддержкой Украины, на что у них не хватит ни ресурсов, ни политического стержня.

Я бы посоветовал подготовиться, не обязательно это делать сразу. Если выборы в США пройдут в пользу демократов, возможно, это и не понадобится. Но, пожалуйста, готовьтесь к этому, потому что у вас не хватит времени, если все пойдет по определенному сценарию.

Европейцам надо заранее готовиться к возможности прихода Трампа в Белый дом

- Вы говорите, что это должно быть сделано до выборов в США в ноябре, самое позднее - до конца года. Это уже совсем скоро. Какими же должны быть следующие шаги?

- При желании можно подождать до первой недели ноября и посмотреть, как пройдут выборы. Но до этого нужно предпринять подготовительные меры. Конгресс США уже сделал это, и теперь у президента есть полномочия конфисковать активы, находящиеся под юрисдикцией США. К сожалению, здесь их не так много, 5-6 миллиардов долларов, а львиная доля этих активов находится в Бельгии, поэтому я бы использовал эти месяцы, чтобы проложить дорогу, подготовить законодательство, провести все необходимые дискуссии, посмотреть на мир после американских выборов и решить, считает ли Европа нужным сделать этот шаг, чтобы защитить себя от ужасного выбора.

- Что должны сказать политики своему народу, чтобы заручиться широкой поддержкой?

- Я бы сказал: "Граждане, мы стоим перед выбором: либо поддержать Украину на ваши деньги как налогоплательщиков, что мы и делаем, но если американцы откажутся от этой идеи, нам придется использовать для этого еще больше ваших денег. Или же нам придется смотреть, как европейская страна вынуждена уступить значительную часть своей территории в результате вопиющей агрессии, оправданной тем, что на этой территории проживают русскоязычные". Я бы сказал, что все сводится к следующему: поддержим ли мы Украину вашими деньгами или же деньгами РФ и российских налогоплательщиков? С юридической, моральной, практической точки зрения ответ должен быть таким: тот, кто наносит ущерб, должен платить за последствия. Мне кажется, это неоспоримый аргумент, который европейские политики могли бы использовать в общении с гражданами.