Danone объявил о продаже своего бизнеса в России

Французский концерн Danone продал свои активы в России. Об этом компания объявила в пресс-релизе, опубликованном на ее сайте в пятницу, 17 мая.

Покупателем российского бизнеса Danone стало ООО "Вамин Р" (дочерняя компания "Вамин Татарстан"), принадлежащая бизнесмену Минтимеру Мингазову. Как ранее писало издание Financial Times (FT), он может быть связан с руководством Чечни.

Danone планировал продать бизнес "со скидкой"

Сумма сделки между Danone и "Вамин Р" не разглашается. Ранее FT сообщало, что российские активы французского концерна могут быть проданы за 17,7 млрд рублей, что на 56% дешевле их рыночной стоимости. Об этом в письме, на которое ссылается издание, писал директор "Вамин Р" Айрат Мухамадеев зампреду правительства РФ Дмитрию Патрушеву.

Национализация Danone в России

29-летний Мингазов вошел в совет директоров компании Life&Nutrition - так стала называться "дочка" Danone в России после национализации. Перед этим ее главной был назначен 33-летний зампредседателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который является племянником главы Чечни Рамзана Кадырова. В Danone отказались комментировать эту информацию.

В июле 2023 года Путин распорядился передать во временное управление РФ доли иностранных акционеров в российском Danone, а также пивоваренной компании "Балтика". Указ фактически национализировал доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне. В октябре 2022 года французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России.