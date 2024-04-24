Adidas и Puma: мы не вернулись в РФ. Откуда товар у Lamoda?

DW выясняла у двух немецких производителей спортивной одежды и обуви, почему в РФ снова большой выбор их продукции, хотя они ушли с российского рынка, и как идет бизнес в Украине.

Говорят, что Adidas и Puma вернулись в Россию, но тихо, без объявления. Во всяком случае, крупный российский интернет-магазин Lamoda, который когда-то был немецким, и его оффлайн-магазины, открывающиеся с декабря прошлого года в различных городах РФ, предлагают сейчас чрезвычайно широкий выбор продукции этих двух производителей спортивной одежды и обуви из Германии.

Так, на сайте Lamoda на момент написания статьи было указано, что в интернет-магазине покупатели могут выбрать из примерно 1285 наименований продукции Adidas для мужчин, женщин и детей и даже из 3410 товаров фирмы Puma. Самых разных размеров и цветов, понятное дело.

У Adidas остались в РФ сданные в аренду площади

В то же время в штаб-квартирах обеих компаний в Херцогенаурахе (они находятся в одном и том же баварском городке, поскольку две эти фирмы были основаны перессорившимися братьями-предпринимателями) уверяют, что не возвращались на российский рынок после того, как в 2022 году покинули его из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

"Adidas, как и было объявлено, к настоящему моменту почти полностью прекратила свою деловую деятельность в России после того, как сразу же вслед за началом войны мы закрыли свои магазины, прекратили онлайн-торговлю и закончили спонсорскую деятельность. Это решение не изменилось", - ответил на запрос DW пресс-секретарь компании Adidas Штефан Пурше (Stefan Pursche).

Штаб-квартира компании Adidas в Херцогенаурахе Фото: Adidas AG

Слово "почти" относится, видимо, к некоторым торговым площадям в России, которые, как указывается в ответе Штефана Пурше, были "пересданы в аренду", хотя "арендные договоры некогда примерно 300 магазинов Adidas в большинстве своем расторгнуты или истекли".

Ранее российские СМИ со ссылкой на Lamoda сообщали, что эта компания собирается в течение трех лет открыть в России около 300 магазинов Lamoda Sport, причем часть из них будет располагаться на месте закрывшихся точек Adidas. Можно исходить из того, что у немецкого производителя спортивной одежды и обуви были давние хорошие связи с компанией Lamoda, основанной в РФ в 2011 году в качестве стартапа четырьмя молодыми немецкими предпринимателями при поддержке берлинского бизнес-инкубатора Rocket Internet. В декабре 2022 года интернет-магазин за 95 млн евро купил владелец российской сети универмагов "Стокманн" Яков Панченко.

Puma с Lamoda больше не сотрудничает

В свою очередь, пресс-секретарь Puma Керстин Нойбер (Kerstin Neuber) на запрос DW ответила так: "Со времени начала войны Puma никакую продукцию в Россию больше не импортирует. После распродажи местных запасов товара у Puma больше не было выручки в России. У Puma больше нет деловых отношений с Lamoda".

Штаб-квартира компании Puma в Херцогенаурахе Фото: Puma

Итак, деловых отношений больше нет, а товар есть. Как так получается? "Если в магазинах Lamoda предлагается продукция Puma, то это либо товары, оставшиеся на складах, либо товары, которые были импортированы третьей стороной", - говорится в письменном ответе компании Puma. Поскольку предположение Керстин Нойбер, что Lamoda предлагает три с лишним тысячи наименований на сайте и открывает магазины по всей России, полагаясь только на складские запасы двухлетней давности, выглядит не очень убедительно, то дело, по всей видимости, именно в "третьей стороне".

Иными словами, речь идет о том, что в России называют "параллельным импортом". Пресс-секретарь Puma это фактически подтвердила: "Мы сбываем свою продукцию через международных оптовых торговцев, которые самостоятельно распределяют полученный товар по своим магазинам". Правда, Керстин Нойбер отдельно подчеркнула, что "наши товары в принципе невозможно заказать с необходимой для российского рынка маркировкой импортных товаров", но тут она, скорее всего, недооценивает изобретательность "третьей стороны" и российских импортеров.

Adidas и Puma закрывают глаза на параллельный импорт

Почти идентичный ответ дал и пресс-секретарь Adidas Штефан Пурше: "Продукция Adidas поставляется в Россию разве что через независимых третьих поставщиков". Правда, он добавил, что "при этом речь может идти и о контрафактной продукции". Один из вопросов DW как раз касался возможных подделок среди тех товаров, которые продаются в России под брендами двух немецких производителей.

Таким образом, напрашивается следующий вывод. Ни Adidas, ни Puma формально на российский рынок не вернулись и напрямую его не снабжают. Однако они, скажем так, не очень внимательно отслеживают поставки в те страны, откуда их продукция в рамках "параллельного импорта" может продаваться далее в Россию - и явно не требуют от оптовиков гарантий того, что эта продукция не попадет на российский рынок, с которого они демонстративно ушли.

Москва, май 2022 года. Фирменный магазин Adidas закрылся навсегда Фото: Vlad Karkov/SOPA/ZUMA/picture alliance

Весьма показательно, что пресс-секретари обеих фирм полностью проигнорировали вопросы DW о том, зафиксировали ли они необычный рост заказов из таких стран, как Турция или Казахстан, и допускают ли они поставки своей продукции на российский рынок напрямую из Китая, где она частично и изготавливается.

Подобные схемы выглядят весьма привлекательными для двух немецких производителей: они сбывают крупные партии международным оптовикам за твердую валюту и уже больше не имеют никаких хлопот ни с доставкой продукции в Россию, ни с конвертацией рублевой выручки, ни с ее выводом из РФ. Однако для российских конечных покупателей это означает, что им приходится платить за фирменные спортивные вещи намного дороже, чем они и без того стоят, ведь в розничную цену закладываются издержки и прибыль посредников и перекупщиков.

Adidas и Puma развивают бизнес в Украине

Пресс-секретари Adidas и Puma ответили также на вопрос DW о бизнесе этих компаний в Украине. "В настоящий момент мы вновь открыли все магазины Puma в тех городах, где это было возможно. Кроме того, мы продолжаем инвестировать на украинском рынке, открыли в прошлом году 7 новых магазинов и взяли на работу примерно 100 новых сотрудников", - сообщила Керстин Нойбер. А Штефан Пурше предоставил такую информацию: "В Украине у нас в данный момент имеются, в частности, 39 собственных магазинов и онлайн-магазин adidas.ua. К тому же у нас есть многолетний поставщик с тремя производственными площадками на западе Украины, который производит главным образом вратарские перчатки".