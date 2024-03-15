Ряд производителей заблокировал поставки техники в Россию

По словам ритейлеров - источников издания "Коммерсант" - некоторые российские компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Тем самым продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары, сообщает издание в своем материале в пятницу, 15 марта. "Нарушение приводит к разрыву контракта", - сообщили эксперты журналистам.

Так, шведская Electrolux Group, представленная на рынке бытовой техники брендами Electrolux, Zanussi и AEG ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ. Об этом заявил главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли на конференции, посвященной ее финансовым итогам, сообщает "Коммерсант". По его словам, товары Electrolux уже "представлены в ограниченном объеме" в сети ритейлера.

Помимо Electrolux поставки через параллельный импорт начала отслеживать Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta), сообщил журналистам управляющий директор департамента "Крупная бытовая техника" "Марвел-Дистрибуции" Дмитрий Левин. В свою очередь директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин утверждает, что практика западных вендоров фиксировать в контрактах запрет на перепродажу продукции в Россию "была замечена" еще в 2022-2023 годах: "Часть брендов даже инициировала проверки и наказывала партнеров, нарушивших условие". Отмечается также, что по всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony.

Снижение объемов продаж техники наблюдается после начала войны

По данным собеседника "Коммерсанта" на рынке бытовой техники, который ссылается на отчет аналитического агентства GFK, после начала военного вторжения РФ в Украину, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года доля Electrolux, например, в посудомоечных машинах в России упала с 5 процентов до менее 1 процента в штуках.

Немецкий бренд Bosch потерял за год более половины доли и "держит" около 8 процентов в сегменте посудомоечных машин в РФ. При этом лидером по итогам 2023 года стал китайский Haier, увеличивший свою долю в штуках на 6 процентных пунктов до 14 процентов. Отмечается, что всего в России было продано 1,3 млн приборов и устройств этого бренда.

Один из источников издания предположил, что полного исчезновения брендов, которые начали блокировать свои поставки по параллельному импорту, с полок российских магазинов можно ожидать уже в ближайшее время.

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