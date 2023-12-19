Заводы Bosch в РФ продадут инвестиционному фонду из Турции

Bosch ведет переговоры о продаже российских заводов по производству бытовой техники с фондом Can Holding из Турции. Переговоры находятся на финальной стадии, сообщил "Коммерсант".

Немецкая компания Bosch ведет переговоры о продаже своих российских заводов по производству бытовой техники с инвестиционным фондом из Турции Can Holding, и переговоры находятся на финальном этапе, сообщила газета "Коммерсант" во вторник, 19 декабря.

Ранее основным претендентом на российские заводы Bosch в Стрельне под Санкт-Петербургом был китайский концерн Hisense. Однако, рассказал изданию учредитель производителя бытовой техники Jackyʼs Гусейн Иманов, китайская компания вышла из переговоров после того, как турецкий инвестфонд "предложил вдвое больше".

Источник "Коммерсанта", знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и др.), а также предоставлять производственные мощности другим компаниям.

Bosch уходит с российского рынка

Все условия готовящейся сделки неизвестны, но, по данным источника издания, соглашение не предусматривает обратного выкупа Bosch своих активов. Bosch, отметили участники рынка, последовательно уходит с российского рынка, выполняя как свои обязательства по сервисной поддержке, так и перед сотрудниками, которым перед увольнением выплатили годовой оклад. Недавно Bosch уволил последних 30 менеджеров, занимавшихся продажей техники российским ретейлерам.

Российское подразделение Bosch - ООО "БСХ Бытовые приборы" - работало с 1994 года. На заводах компании в России выпускалось около 1 млн холодильников и стиральных машин в год. Кроме того, компания занималась сервисными услугами для бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

После вторжения войск РФ в Украину многие международные компании объявили о сокращении присутствия в России или о полном уходе с российского рынка. Для продажи активов в России компаниям из "недружественных" стран, к которым власти РФ относят страны ЕС, США, Канаду, Австралию и ряд других, необходимо получить разрешение на сделку от правительственной комиссии. Для сделок есть ряд условий. В частности, активы можно продавать лишь с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

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