Nike вместо Adidas! В ФРГ возмущены сменой спонсора сборной

Ничего личного, дело только в деньгах. Примерно так Немецкий футбольный союз (DFB) объяснил свое совершенно неожиданное решение положить конец более чем 70-летнему сотрудничеству с отечественной компанией Adidas и выбрать ее давнего американского конкурента Nike в качестве нового спонсора сборной Германии по футболу, точнее говоря - мужской, женской и всех юношеских сборных.

Это было экономическое решение, предложение американцев оказалось в ходе "прозрачного и свободного от дискриминации тендера" с большим отрывом самым выгодным, подчеркнул DFB и напомнил, что ему необходимы средства в том числе для финансирования любительских команд по всей стране, "чтобы футбол оставался народным спортом".

"Три полоски Adidas - часть немецкой идентичности"

О каких именно суммах идет речь, официально не сообщается, но немецкие СМИ утверждают, что компания Adidas до сих пор ежегодно платила за право экипировать сборную ФРГ по футболу 50 млн евро, а корпорация Nike якобы предложила более 100 млн евро. Если это так, то DFB подписал спонсорский контракт на более чем 800 млн евро, ведь сотрудничество с новым партнером рассчитано на восьмилетний период: оно должно начаться в январе 2027-го и продлиться до 2034-го года.

Вскоре придется привыкать к логотипу Nike вместо трех полосок Adidas на форме сборной Германии по футболу Фото: picture alliance/dpa/Revierfoto

Пришедшая 21 марта новость вызвала в Германии самый настоящий взрыв возмущения. Футбольный журнал Kicker тут же запустил на своем сайте голосование, и на момент написания этой статьи в нем приняли участие свыше 160 тысяч пользователей, из которых целых 90% назвали принятое решение плохим. Онлайн-опрос специализированного спортивного издания нельзя считать репрезентативным, но оно достаточно красноречиво свидетельствует о настроениях по меньшей мере в среде болельщиков.

Еще одним красноречивым показателем широкомасштабного неприятия сделки можно считать ее резкое осуждение ведущими немецкими политиками, причем из самых разных партий. Так, один из лидеров парии "зеленых", вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что не может представить себе форму сборной без характерных трех полосок - эмблемы Adidas, и что для него эта фирма и цвета немецкого флага - черный, красный и золотой - навсегда неразрывно связаны друг с другом. "Для меня это часть немецкой идентичности, и я ожидал более патриотического отношения к отечественным производителям", - подчеркнул Хабек.

Все началось с триумфальной победы в 1954 году

То, что немецкая сборная выходит на поле в форме с тремя полосками, "было настолько же само собой разумеющимся, как и то, что мяч - круглый, а игра длится 90 минут", - написал в соцсети X (раньше Twitter) Маркус Зёдер (Markus Söder), лидер консервативной баварской партии ХСС и премьер-министр Баварии - федеральной земли, на территории которой, в Херцогенаурахе, находится штаб-квартира Adidas. По его словам, "немецкий футбол - это часть родины", нельзя все сводить к бизнесу.

Баварский лидер напомнил о том, что прекрасно знают в Германии далеко не только футбольные болельщики и что под названием "Бернское чудо" стало неотъемлемой частью послевоенной истории страны. В 1954 году сборная молодой еще тогда ФРГ выиграла в швейцарском Берне чемпионат мира по футболу, причем бутсы для игроков были изготовлены тогда под руководством основателя фирмы Adidas Ади Дасслера (Adi Dassler). Считается, что его инновационная технология сменных шипов на бутсах в значительной мере помогла футболистам добиться победы на влажном от дождя поле.

Берн, 4 июля 1954. Награждение сборной ФРГ, ставшей чемпионом мира по футболу в бутсах Adidas Фото: Richard Koll/dpa/picture-alliance

Собственно, именно с тех пор Adidas бессменно экипировала сборную ФРГ по футболу, что весьма способствовало всемирной известности компании и обеспечивало ей высокие доходы, ведь немецкие футболисты четыре раза становились чемпионами мира. О столь успешном сотрудничестве и напомнил Маркус Зёдер. "История успеха началась в 1954 году с незабываемой победы на чемпионате мира, которая вернула нашей стране веру в себя. Поэтому неправильно и очень жаль, что эта история теперь должна закончиться, это невозможно понять".

Уже даже звучат голоса, что под давлением общественности DFB придется отказаться от заключенного контракта. В то же время канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) воздержался от каких-либо оценок сделки. Один из его пресс-секретарей на просьбу журналистов прокомментировать случившееся ответил так: "Мнение канцлера по данному поводу: это автономное решение Немецкого футбольного союза".

"Это называется рыночной экономикой!"

В свою очередь, эксперт в области экономики спорта Высшей школы физкультуры и спорта в Кельне Кристоф Бройер (Christoph Breuer) в интервью агентству SID с пониманием отнесся к принятому решению: "Надо сказать, что для DFB это важная деловая сделка, заключенная в правильный момент".

А консервативная газета Die Welt, постоянно критикующая "зеленого" вице-канцлера Роберта Хабека по разным поводам, отреагировала на его заявление о непатриотичном поведении DFB комментарием под заголовком "Это называется рыночной экономикой, господин министр экономики!".

Издание подчеркивает, что со стороны футбольного союза было бы глупо отказываться от столь выгодного предложения Nike, тем более что "никто не запрещал Adidas предложить аналогичную или даже более высокую сумму, однако предприятие из Херцогенаураха, видимо, сочло, что оно того не стоит". Что же касается патриотизма, то где он был у немецких финорганов, задается вопросом Die Welt и напоминает, что именно они лишили Немецкий футбольный союз статуса "общественно-полезной организации", из-за чего ему грозит дополнительный налог в несколько десятков миллионов евро.

Новые розово-фиолетовые футболки хорошо раскупаются

Особую пикантность решению о смене спонсора придает то, что о нем было объявлено менее чем за три месяца до начинающегося в Германии европейского чемпионата по футболу Евро-2024, на котором хозяева турнира будут выступать в футболках и бутсах Adidas. Более того, базовый лагерь сборной будет находиться во время первенства на территории штаб-квартиры компании в Херцогенаурахе. Как это скажется на взаимоотношениях команды и ее вскоре уже бывшего спонсора, пока не ясно.

Новая форма сборной Германии по футболу - основная и для игр на выезде Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Споры о контракте с Nike отодвинули на второй план другую довольно эмоциональную дискуссию, разгоревшуюся несколькими днями раньше после того, как DFB и Adidas представили новую форму национальной команды ФРГ. Комплект для выездных матчей решен в непривычной розово-фиолетовой гамме. Однако болельщикам она понравилась, о чем свидетельствует хорошо стартовавшие продажи этой футболки, самый дешевый вариант которой для взрослых стоит 100 евро. Так что пока Adidas, похоже, продолжает неплохо зарабатывать на праве экипировать сборную Германии по футболу.

Смотрите также: