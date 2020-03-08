В ФРГ прошли обыски по подозрению в неуплате налогов Немецким футбольным союзом

Прокуратура во Франкфурте-на-Майне провела обыски по подозрению Немецкого футбольного союза (DFB) в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В среду, 7 октября, прошли обыски в офисах DFB, а также в частных домах нынешних и бывших футбольных функционеров в Гессене, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, Нижней Саксонии и Рейнланд-Пфальце.

В операции участвовали около 200 сотрудников прокуратуры, налоговой полиции, Федерального ведомства уголовной полиции, Федеральной полиции, сообщила прокуратура.

DFB подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,7 миллиона евро

В деле о предполагаемом уклонении от уплаты налогов союзом DFB речь идет о доходах от баннерной рекламы во время домашних игр немецкой сборной в 2014 и 2015 годах. Фигурантами дела являются шесть бывших и нынешних руководящих сотрудников DFB. Они обвиняются в том, преднамеренно задекларировали доходы от рекламы в качестве доходов от управления активами. Тем самым, по данным следствия, Немецкий футбольный союз противозаконно избежал уплаты налогов на сумму около 4,7 миллиона евро.

"По имеющимся на данный момент данным следствия, обвиняемые знали об этой налоговой ошибке, но осознанно пошли на нее, чтобы тем самым DFB получил тем самым налоговую выгоду в крупных размерах", - заявила главный прокурор Надья Низен (Nadja Niesen).

Фамилии подозреваемых не называются. До ноября 2015 года DFB возглавлял Вольфганг Нирсбах (Wolfgang Niersbach), ушедший в отставку из-за коррупционного скандала вокруг получения Германией права на проведение чемпионата мира по футболу в 2006 году. В ответ на запрос агентства SID Нирсбах сообщил, что в отношении него обыски не проводились. DFB пока не выступил с комментариями.

Еще один коррупционный скандал в DFB

Подозрения в том, что "летняя сказка" (так в Германии называют чемпионат мира по футболу 2006 года) пришла в Германию нечестным путем, появились еще в 2015 году. Впервые предположение, что право проведения мирового футбольного первенства было получено немцами за взятки, высказал влиятельный еженедельник Der Spiegel. Его журналисты пришли к таким выводам после того, как им стало известно, что тогдашний исполнительный директор Adidas Робер Луи-Дрейфус в 2002 году тайно предоставил главе оргкомитета ЧМ-2006 Францу Беккенбауэру (Franz Beckenbauer) кредит на сумму 6,7 миллиона евро.

Изучавшие дело швейцарские следователи пришли к выводу, что функционеры DFB утаили от членов оргкомитета ЧМ-2006 истинные цели выплаты 6,7 млн евро, их обвиняют в групповом мошенничестве. Вольфгангу Нирсбаху предъявлено обвинение в содействии мошенничеству.

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