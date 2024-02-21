Danone готов отдать активы связанному с Кадыровым бизнесмену

По данным Financial Times, французский концерн Danone готов продать бизнес в РФ новому менеджменту его российской "дочки" за половину рыночной стоимости.

Французский концерн Danone планирует продать свои российские активы молочной компании "Вамин Татарстан", которая принадлежит Минтимеру Мингазову, назначенному после национализации Danone в России в состав его нового менеджмента и связанному с руководством Чечни. О подготовке такой сделки спустя семь месяцев после захвата российского Danone, осуществленного по приказу президента РФ Владимира Путина, сообщила в среду, 21 февраля, британская газета Financial Times (F) , ссылаясь на письмо потенциального покупателя министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

Продажа по цене вдвое ниже рыночной?

По данным FT, Danone может продать российский бизнес татарстанской компании за половину рыночной цены. Директор недавно созданной "Вамин" Айрат Мухамадеев в письме Патрушеву сообщает, что его компания согласилась заплатить за контроль над российским Danone 17,7 млрд рублей (в пересчете 191,5 млн долларов). Речь идет о 56-процентной скидке относительно рыночной стоимости бизнеса, указывает Мухамадеев, ссылаясь на независимую оценку.

Для осуществления сделки необходимо получить одобрение министерства сельского хозяйства РФ, а затем - разрешение правительственной подкомиссии, отвечающей за уход иностранных компаний из России, отмечает издание. По мнению его источников, пока нет уверенности в том, что разрешения будут получены. Аналогичные сделки по продаже российского бизнеса западных компаний провалились, поскольку из-за разногласий внутри российского правительства не были получены соответствующие разрешения, указывает Financial Times.

Национализация Danone в России

29-летний Мингазов вошел в совет директоров компании Life&Nutrition - так стала называться "дочка" Danone в России после национализации- вслед за назначением ее главой 33-летнего зампредседателя правительства Чечни, министра сельского хозяйства республики Якуба Закриева, который является племянником главы Чечни Рамзана Кадырова. В Danone отказались комментировать данную информацию.

В июле 2023 года Путин распорядился передать во временное управление РФ доли иностранных акционеров в российском Danone, а также пивоваренной компании "Балтика". Указ фактически национализировал доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне. В октябре 2022 года французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России.

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