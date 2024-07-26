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ЕС впервые переводит Украине прибыль от активов России

Алексей Волошинов
26 июля 2024 г.

1,5 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ в Европе будут направлены на оборону и восстановление Украины.

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Флаги государств-членов ЕС и Украины на здании Европарламента в Страсбурге (фото из архива)
Фото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/IMAGO

Евросоюз впервые отправит Украине прибыль от замороженных российских активов. Как сообщила в своем аккаунте в соцсети Х председатель Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в пятницу, 26 июля, сумма выплаты составит 1,5 млрд евро, платеж будет перечислен в тот же день.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - написала фон дер Ляйен.

В мае ЕС согласовал план использования доходов от активов РФ для поддержки Украины

В мае послы стран ЕС на заседании в Брюсселе после длительных консультаций согласовали план использования доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Как сообщала тогда председательствовавшая в ЕС Бельгия, деньги пойдут на поддержку восстановления Украины, а также для обороны страны. При этом только в 2024 году сумма выплат может составить до 3 млрд евро.

Переговоры по этому плану затянулись в том числе из-за того, что Австрия и ряд других государств отказывались участвовать в непосредственных поставках оружия и боеприпасов. По их требованию была достигнута договоренность о том, что часть процентов от российских доходов будет использоваться и для других видов помощи, сообщало немецкое агентство dpa.

Страны G7 выделят Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

Страны "Большой семерки" в июне также договорились о выделении Киеву кредита под залог доходов от замороженных российских активов. Всего G7 планируют выплатить Украине 50 млрд долларов, а погашать ссуду она будет за счет передаваемых ей процентов от активов Центробанка РФ, замороженных в странах Запада.

 

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