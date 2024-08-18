Посол Украины в ФРГ призвал не сокращать поддержку Киева

По словам посла Украины в ФРГ Алексея Макеева, от поддержки Украины со стороны Германии зависит безопасность Европы.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин не сокращать военную помощь Киеву. "Безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в субботу, 17 августа.

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Заявления о значимости помощи ФРГ Украине Алексей Макеев сделал на фоне слухов о возможном уменьшении ее объема в будущем. Ранее в тот же день газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) написала, что со следующего года Берлин сократит военную помощь Киеву вдвое, а с 2027-го - в десять раз.

В середине июля этого года агентство Reuters также утверждало, что в федеральном бюджете Германии на 2025 год расходы на военную помощь будут сокращены вдвое - с 8 до 4 млрд евро.

При этом, как сообщало агентство AFP, правительство Олафа Шольца (Olaf Scholz) будет тратить на поддержку Киева деньги, полученные от использования российских замороженных активов.