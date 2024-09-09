ФРГ сомневается в готовности России к мирным переговорам

Правительство ФРГ не видит признаков готовности российского руководства к конструктивному вступлению в мирные переговоры по Украине. При этом понятно, что во всем мире хотят, чтобы война закончилась, заявил Берлин.

Несмотря на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) онеобходимости ускорить начало мирного процесса по Украине, правительство Германии сомневается в готовности Кремля к дипломатическому урегулированию. Недавние заявления российского руководства о войне против Украины "не создают впечатления его готовности конструктивно вступить в мирные переговоры", заявил в Берлине в понедельник, 9 сентября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Вместе с тем канцлер "без всяких колебаний провел бы телефонный разговор по данному вопросу с российским президентом", если бы счел его в данный момент "целесообразным", добавил Хебештрайт.

По его словам, в Берлине пока не могут назвать дату "следующей мирной конференции", это было бы "поспешным". "Однако понятно, что во всем мире (…) считают необходимым как можно скорее закончить эту войну", - подчеркнул Штеффен Хебештрайт.

Шольц призвал ускорить переход к мирному процессу

Накануне Олаф Шольц в большом летнем интервью телеканалу ZDF высказался за ускорение перехода к мирному процессу по Украине. "Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира", - заявил он. По словам Шольца, "пришло время двигаться вперед". При этом ясно, что необходимо достичь "справедливого мира" для Украины. Речь не должна идти ни о капитуляции Украины, ни о предоставлении России передышки в военных действиях.

Ранее Шольц также высказался в поддержку участия РФ во втором "саммите мира". Первый состоялся в июне на швейцарском курорте Бюргеншток. По словам канцлера, в вопросе о необходимости присутствия Москвы Берлин солидарен с позицией президента Украины Владимира Зеленского. "Обязательно будет еще одна мирная конференция", - подчеркнул он, не назвав конкретных дат.

В первом саммите по поиску путей мирного завершения войны в Украине, который прошел на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна в июне, участвовали представители более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, так как некоторые отказались подписывать итоговое заявление, отмечало агентство Bloomberg.