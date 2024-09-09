ФРГ сомневается в готовности России к мирным переговорам

ФРГ сомневается в готовности России к мирным переговорам9 сентября 2024 г.
Несмотря на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) онеобходимости ускорить начало мирного процесса по Украине, правительство Германии сомневается в готовности Кремля к дипломатическому урегулированию. Недавние заявления российского руководства о войне против Украины "не создают впечатления его готовности конструктивно вступить в мирные переговоры", заявил в Берлине в понедельник, 9 сентября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).
Вместе с тем канцлер "без всяких колебаний провел бы телефонный разговор по данному вопросу с российским президентом", если бы счел его в данный момент "целесообразным", добавил Хебештрайт.
По его словам, в Берлине пока не могут назвать дату "следующей мирной конференции", это было бы "поспешным". "Однако понятно, что во всем мире (…) считают необходимым как можно скорее закончить эту войну", - подчеркнул Штеффен Хебештрайт.
Шольц призвал ускорить переход к мирному процессу
Накануне Олаф Шольц в большом летнем интервью телеканалу ZDF высказался за ускорение перехода к мирному процессу по Украине. "Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира", - заявил он. По словам Шольца, "пришло время двигаться вперед". При этом ясно, что необходимо достичь "справедливого мира" для Украины. Речь не должна идти ни о капитуляции Украины, ни о предоставлении России передышки в военных действиях.
Ранее Шольц также высказался в поддержку участия РФ во втором "саммите мира". Первый состоялся в июне на швейцарском курорте Бюргеншток. По словам канцлера, в вопросе о необходимости присутствия Москвы Берлин солидарен с позицией президента Украины Владимира Зеленского. "Обязательно будет еще одна мирная конференция", - подчеркнул он, не назвав конкретных дат.
В первом саммите по поиску путей мирного завершения войны в Украине, который прошел на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна в июне, участвовали представители более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, так как некоторые отказались подписывать итоговое заявление, отмечало агентство Bloomberg.