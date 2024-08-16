  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Посол ФРГ в России: Москва сейчас не готова вести переговоры

Александра Иванова
16 августа 2024 г.

Как только у российской стороны появится готовность к переговорам, будут и подходящие каналы для их проведения, уверен Александер Ламбсдорфф.

https://p.dw.com/p/4jZQ7
Украинска военная техника в Сумской области, вблизи границы с Россией
Наступление ВСУ в Курской области стало для России неприятным сюрпризом, констатирует посол ФРГ в Москве Александер ЛамбсдорффФото: ROMAN PILIPEY/AFP

Россия не демонстрирует готовности начать мирные переговоры с Украиной, заявил в интервью немецкой газете General-Anzeiger Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff), назначенный около года назад послом Германии в Москве. Текст беседы с ним был опубликован в пятницу, 16 августа.

Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф (фото из архива)
Посол ФРГ в России Александер ЛамбсдорффФото: Dmytro Katkov/DW

"В данный момент российская сторона не проявляет готовность к переговорам. Вместо этого она настаивает на чрезмерных предварительных условиях. Когда президент (Путин. - Ред.) заявляет, что готов разговаривать с Украиной, лишь если та сначала полностью уйдет со всех территорий, которые, по его мнению, Россия уже аннексировала, включая части Украины, которые Россия не контролирует в военном отношении, становится ясно, что это абсолютно несерьезно", - указал дипломат.

Между тем, как полагает Лабсдорфф, в будущем позиция Москвы может измениться, что сделает переговоры о прекращении огня возможными. "Ведь однажды и России придется признать, что этой войной она добивается гораздо меньшего, чем запланировала поначалу, что она наносит себе значительный ущерб на международном уровне и живет в условиях экономики военного времени, которая сильно перегрета и не сможет продержаться долго", - аргументирует он.

Возможные каналы для мирных переговоров

Как только у российской стороны появится готовность вести переговоры, будут найдены и подходящие каналы для них, уверен германский дипломат. В связи с этим он упомянул о роли третьих стран, способных помочь в установлении контакта между Москвой и Киевом. "Турция очень помогла при заключении зерновой сделки. Ватикан проявляет большую активность, Объединенные Арабские Эмираты и Катар - тоже. Бразилия вместе с Китаем представили план из шести пунктов", - перечислил Александер Ламбсдорфф.

Комментируя наступление ВСУ в Курской области, Ламбсдорфф отметил: "Для разведки, военных, сил гражданской обороны и населения России стало неприятным сюрпризом то, что украинским силам удалось провести подобную операцию".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что на фоне последних событий возросла вероятность применения Москвой ядерного оружия в Украине, дипломат напомнил о заявлении Китая, что применение ядерного оружия является неприемлемым. "А без Китая Россия не сможет продолжать войну. Это дает ответ на данный вопрос", - резюмировал посол Германии в РФ.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Путин и Зеленский повышают ставки: прорыв в Курской и Донецкой областях. DW Новости (16.08.2024)

Путин и Зеленский повышают ставки: прорыв в Курской и Донецкой областях. DW Новости (16.08.2024)

Россия, несмотря на наступление украинских войск в Курской области, усиливает натиск в Донецкой области Украины и здесь медленно продвигается вперед. Это подтверждают сводки американского Института изучения войны. Хотя, как известно, серьезные силы Киев задействует в Курской области, где вот уже 10 дней находятся ВСУ. О боевых действиях в РФ и Украине - в этом выпуске.
Политика16 августа 2024 г.30:00 мин.
Александер Ламбсдорфф (слева) во время выступления в Федеральной академии политики безопасности, 27 марта

Что думает будущий посол ФРГ в России о Путине, войне в Украине и Китае

Что думает будущий посол ФРГ в России о Путине, войне в Украине и Китае

Владимир Путин - продукт советской бюрократии, мирные переговоры Москвы и Киева пока невозможны, а главный вызов XXI века - Китай, считает Александер Ламбсдорфф, назначенный новым послом ФРГ в РФ.
Конфликты28 марта 2023 г.
Показать еще