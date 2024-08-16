Посол ФРГ в России: Москва сейчас не готова вести переговоры

Как только у российской стороны появится готовность к переговорам, будут и подходящие каналы для их проведения, уверен Александер Ламбсдорфф.

Россия не демонстрирует готовности начать мирные переговоры с Украиной, заявил в интервью немецкой газете General-Anzeiger Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff), назначенный около года назад послом Германии в Москве. Текст беседы с ним был опубликован в пятницу, 16 августа.

Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф Фото: Dmytro Katkov/DW

"В данный момент российская сторона не проявляет готовность к переговорам. Вместо этого она настаивает на чрезмерных предварительных условиях. Когда президент (Путин. - Ред.) заявляет, что готов разговаривать с Украиной, лишь если та сначала полностью уйдет со всех территорий, которые, по его мнению, Россия уже аннексировала, включая части Украины, которые Россия не контролирует в военном отношении, становится ясно, что это абсолютно несерьезно", - указал дипломат.

Между тем, как полагает Лабсдорфф, в будущем позиция Москвы может измениться, что сделает переговоры о прекращении огня возможными. "Ведь однажды и России придется признать, что этой войной она добивается гораздо меньшего, чем запланировала поначалу, что она наносит себе значительный ущерб на международном уровне и живет в условиях экономики военного времени, которая сильно перегрета и не сможет продержаться долго", - аргументирует он.

Возможные каналы для мирных переговоров

Как только у российской стороны появится готовность вести переговоры, будут найдены и подходящие каналы для них, уверен германский дипломат. В связи с этим он упомянул о роли третьих стран, способных помочь в установлении контакта между Москвой и Киевом. "Турция очень помогла при заключении зерновой сделки. Ватикан проявляет большую активность, Объединенные Арабские Эмираты и Катар - тоже. Бразилия вместе с Китаем представили план из шести пунктов", - перечислил Александер Ламбсдорфф.

Комментируя наступление ВСУ в Курской области, Ламбсдорфф отметил: "Для разведки, военных, сил гражданской обороны и населения России стало неприятным сюрпризом то, что украинским силам удалось провести подобную операцию".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что на фоне последних событий возросла вероятность применения Москвой ядерного оружия в Украине, дипломат напомнил о заявлении Китая, что применение ядерного оружия является неприемлемым. "А без Китая Россия не сможет продолжать войну. Это дает ответ на данный вопрос", - резюмировал посол Германии в РФ.