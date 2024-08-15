Как в Брюсселе восприняли наступление ВСУ в России

Эксперты, политики и чиновники в Брюсселе положительно оценили смену стратегии Украины в войне и переход ВСУ в наступление на соседние области России. DW собрала реакции.

В Брюсселе жарко и пусто: евродепутаты и сотрудники аппарата Европейского Союза - на каникулах, пресс-секретари - вне зоны досягаемости. Штаб-квартира НАТО тоже в отпуске и пока ничего не заявляет. Ближайшее официальное обсуждение темы войны России против Украины запланировано на конец августа, когда в столицу Евросоюза съедутся на неформальную встречу министры иностранных дел и обороны 27 государств ЕС.

Однако оставшиеся на связи эксперты, политики и чиновники Евросоюза оказались едины во мнении о новой военной стратегии Киева в ее борьбе с российской агрессией. Отвечая на просьбу DW оценить ситуацию с наступлением Украины в Курской и Белгородской областях, они в основном использовали слово "положительно".

В Брюсселе говорят о политическом успехе Киева

Андрюс Кубилюс Фото: Europäische Union

Именно так охарактеризовал действия украинской армии спецдокладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс. "Общая оценка того, что достигли ВСУ, положительная, - сказал Кубилюс. - И не столько с военной точки зрения, сколько в первую очередь с политической. Украина сумела взять инициативу в свои руки, показала Кремлю его же провал и доказала Западу, что не надо бояться какой-либо эскалации со стороны Кремля".

Эта наступательная операция - успех в глазах партнеров Киева, которому после затяжного перерыва вновь удалось выгодно продемонстрировать свои способности, считает и эксперт по вопросам безопасности Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein), основатель научно-исследовательского центра Brussels Freedom Hub. "Украина фактически добилась огромных успехов в политическом, имиджевом и психологическом плане. Соответственно, Путин многое потерял, - сказал Фройденштайн в беседе с DW. - Я приятно удивлен тем, как Украине удалось внезапно перехватить инициативу в условиях кажущегося отсутствия преимущества и поставить Россию и Путина в оборонительное положение. Это потрясающе".

Результаты на поле боя оценивать еще рано, предупреждает старший политический аналитик Центра европейской политики (European Policy Centre) Аманда Пол, но ясно, что это был "смелый и дерзкий шаг" Украины. По словам Пол, этот шаг "застал Путина врасплох, нанес ущерб его престижу и одновременно способствовал укреплению морального духа украинских войск и жителей".

Позиция Евросоюза не изменилась

В структурах ЕС в целом позитивно восприняли новую стратегию ВСУ, но оговорили, что она должна быть направлена исключительно на защиту суверенитета и безопасности Украины, подчеркнула в неформальной беседе с DW представительница Евросоюза.

Жозеп Боррель Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

"Путину не удалось сломить сопротивление Украины его неправомерному вторжению, и теперь он вынужден отступать вглубь российской территории", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х. В телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он обсудил контрнаступление на Курск и подтвердил, что Евросоюз полностью поддерживает борьбу народа Украины с российской агрессией.

Это еще раз подтверждает, что официальная стратегия Евросоюза в отношении Украины не изменилась после того, как Киев поменял стратегию на поле боя, войдя на территорию РФ. Именно это с самого начала украинского наступления в Курской области подчеркивали представители внешнеполитической службы ЕС. Например, Петер Стано указывал, что Украина в рамках своего права на самооборону вправе наносить удары по врагу "везде, где сочтет нужным: как на своей территории, так и на территории врага".

Нюансы в позиции Евросоюза в отношении украинского контрнаступления могут появиться, когда главы МИДов и Минобороны 27 стран выразят свои мнения на неформальных заседаниях Совета ЕС 29 и 30 августа, но никаких решений не ожидается.

Наступление как самооборона

Реакция Брюсселя отражает тот факт, что Россия использует эти территории для нанесения масштабных ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре, отмечает Аманда Пол.

По данным Владимира Зеленского, которые подтвердил Роланд Фройденштайн, ссылаясь на открытые источники, с начала лета по Сумской области Украины с территории Курской области было нанесено около 2000 ударов из разных видов оружия. Эксперт подчеркивает, что ВСУ отрезают российские линии снабжения и заняли территории, с которых Украина постоянно подвергается нападениям.

Что дальше?

Новая стратегия Киева чревата долгосрочными последствиями, "о которых мы начнем узнавать достаточно скоро", считает докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс. После теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве Путин во второй раз потерпел в глазах россиян огромный провал в области безопасности, говорит Роланд Фройденштайн: "Я не думаю, что они немедленно начнут призывать к революции, но его некомпетентность снова стала очевидной для россиян".

Аманда Пол Фото: DW

Аманда Пол тоже не прогнозирует особого влияния вторжения Украины в Курскую и Белгородскую области на политическую стабильность в России. "Если только это вторжение не затянется и не расширится, что для Украины будет трудной задачей", - подчеркивает она.

Роланд Фройденштайн не исключает, что Украине придется снова отступить или, по крайней мере, вывести войска из некоторых районов Курской области, но это позволит ей направить успешных и высокомотивированных военных в другие места. "Украина очень скоро перейдет границу в другом месте и, возможно, даже с войсками, которые сейчас дислоцируются в Курской области, что, конечно, приведет к тому, что часть завоеванной территории будет отдана, но взамен может быть получено что-то еще", - предполагает эксперт. По его мнению, такие перемещения позволяют ВСУ оптимально использовать человеческие ресурсы, количественно уступающие российским.

Гуманитарные обязательства Украины

В ходе военной операции в Курской области ВСУ несут основную ответственность за уважение прав и защиту гражданского населения, указал в ответе на запрос DW официальный представитель ЕС. Это предполагает принятие всех возможных мер предосторожности для минимизации влияния боевых действий на мирных жителей. Брюссель напоминает, что в своих военных операциях Украина обязана соблюдать международное гуманитарное право, а именно: правило необходимости, пропорциональности, избирательности и обязательство принимать меры предосторожности при проведении атак.

"Мы верим, что Украина следует этим обязательствам. Мы не получали никакой информации, которая свидельствовала бы об обратном", - сказано в заявлении. Брюссель также приветствовал публичное распоряжение Зеленского о гуманитарном содействии жителям, которых коснулись действия ВСУ на территории России. 12 августа он поручил министру внутренних дел, другим членам правительства и СБУ подготовить "гуманитарный план для территории проведения операции".

Различия в способах ведения войны между Украиной и РФ

С другой стороны, Зеленский дал понять: теперь россияне могут на себе прочувствовать, каково это. Это важный элемент всей операции, считает Роланд Фройденштайн, в том числе и в глазах украинского населения, а не только политического руководства. "И это абсолютно объяснимо, поэтому я не могу себе представить, как можно было бы с западной позиции заявить: нет, мол, Украина должна от этого отказаться из сочувствия к мирным жителям России", - говорит аналитик.

Роланд Фройденштайн Фото: Privat

По его оценке, Украина в целом старается избегать жертв среди мирного населения и пытается поражать только военные цели, однако в процессе причиняется ущерб гражданскому населению. "Да, это почти неизбежно. Но Украина до сих пор не обстреливала ракетами торговые центры и тому подобное. А Россия делала это неоднократно. Энергетическую инфраструктуру, которая имеет решающее значение для гражданского населения, украинцы тоже не трогают. Я по-прежнему вижу огромные различия в способах ведения войны и в понимании того, как важно избегать жертв среди мирного населения", - резюмирует Фройденштайн.

"Красные линии" и табу

Между тем, западные табу для украинской армии оказались несостоятельными, говорят эксперты. "Итак, две основные "красные линии" - это немецкие системы вооружений на российской земле и украинское контрнаступление непосредственно на территорию России. Ни то, ни другое пока не привело к серьезной эскалации, - указывает Фройденштайн. - Не исключено, что в ближайшие несколько дней мы увидим массированные ракетные удары РФ по украинским гражданским объектам, но в любом случае они происходят постоянно".

Решение Украины войти на территорию России пересекло самую жирную "красную черту" из всех, прочерченных ее западными партнерами из страха эскалации со стороны Кремля, указывает Аманда Пол. "Довольно сдержанный ответ РФ подчеркивает глупость этих "красных линий", - говорит она. По мнению эксперта, этому глубоко ошибочному подходу необходимо положить конец. "Все ограничения, не позволяющие Украине наносить дальние удары по военным объектам в России, должны быть сняты, а Украина должна получить все необходимое для этого оружие, - призывает Пол. - Для ВСУ жизненно важно уничтожить российскую инфраструктуру и объекты, военные и не только, которые способствуют этой войне".