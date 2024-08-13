Жители покинули Краснояружский район Белгородской области

В Белгородской области свои дома покинули 11 тысяч жителей Краснояружского района, расположенного между Курской областью России и Сумской областью Украины.

"Из-за оперативной обстановки" более 11 тысяч жителей Краснояружского района Белгородской области 12 августа "выехали за пределы своих населенных пунктов". Об этом утром во вторник, 13 августа, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения. Они обеспечены питанием, они обеспечены постелью, предметами первой необходимости", - сказал он, не уточнив, идут ли бои на территории района. Накануне об атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали пророссийские Telegram-каналы.

К моменту публикации, 8 утра по Москве 13 августа, Гладков трижды информировал о ракетной опасности в регионе и трижды давал отбой.

Эвакуация жителей Белгородской области

Об эвакуации жителей Краснояружского района, расположенного между Курской областью России и Сумской областью Украины, губернатор Гладков сообщил накануне. Позже местные власти закрыли въезд в район.

В тот же день,12 августа, глава Краснояружского района Андрей Миськов сообщил , что к тому моменту там оставались примерно 11,5 тысячи человек. Среди оставшихся в районе 500 человек, по его словам, - сотрудники администрации.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал, что село Вязовое Краснояружского района дважды подверглось минометным обстрелам, повреждена линия электропередачи, электроэнергия подается по резервным линиям.

Операция ВСУ в Курской области РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в приграничной Курской области. МЧС России сообщило 10 августа, что из области были эвакуированы более 76 тысяч человек. За следующие сутки из приграничных районов области самостоятельно и "организованными колоннами" эвакуировались еще более 8 тысяч человек, рассказали в МЧС 11 августа.

Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.

Режим КТО в Белгородской области

10 августа в Белгородской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). По закону режим предполагает проверку документов у физлиц и направление в органы внутренних дел в случае отсутствия бумаг. Жителям могут закрывать доступ к отдельным районам и объектам. Власти получают право читать электронную переписку, прослушивать телефонные разговоры. Мера предполагает "временное отселение" граждан, а также ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Спецслужбам дается право беспрепятственного доступа в жилье и на земельные участки, предусматривается использование боевой техники.