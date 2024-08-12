Киев: ВСУ контролируют 1000 кв. км в Курской области

Главком ВСУ Сырский назвал площадь контролируемой территории Курской области на седьмой день наступления. Президент Зеленский напомнил, что из этого региона РФ наносит удары по Сумской области.

На седьмой день военных действий в Курской области власти Украины прокомментировали наступление ВСУ в этом российском регионе. Украинская армия контролирует около 1000 кв. км территории РФ, заявил на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины в понедельник, 12 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Видео с докладом Сырского было размещено в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Сырский: ситуация - под контролем ВСУ

По словам Сырского, ВСУ продолжают наступление в Курской области, украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи. "Бои идут практически по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем", - добавил он.

В свою очередь Зеленский, комментируя видеозапись выступления главкома ВСУ, поблагодарил военнослужащих "за стойкость и решительные действия" в оборонительных действиях и операции в Курской области. По его словам, главе МВД, СБУ и другим ведомствам поручено "подготовить гуманитарный план для территории проведения операции".

Кроме того, украинский президент сообщил, что Координационный штаб, ГУР, СБУ и МВД должны будут "подготовить четкую и прозрачную стратегию" возвращения украинцев из российского плена. Минобороны и МИД поручено "представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", добавил он.

Зеленский: катастрофа Курска может стать финалом правления Путина

В вечернем видеообращении Зеленский напомнил, что из Курской области Россия наносит удары по территории Украины, в частности, по Сумской области. Он также предположил, что украинское наступление на территории РФ может стать финалом правления Владимира Путина, начавшегося с катастрофы подводной лодки "Курск", и катастрофичным концом его войны против Украины.

"Так всегда бывает с теми, кто унижает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир", - добавил Зеленский.

В тот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям министерства обороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории России и продвинулись вглубь более чем на 10 километров.

Бои идут в Кореневском и Суджанском районах, а также Беловском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

Владимир Зеленский впервые публичнопрокомментировал наступление ВСУ на территории России 10 августа, заявив, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора". Подобные действия доказывают способность Киева "восстанавливать справедливость" и оказывать необходимое давление на Россию, указал он. При этом никаких подробностей о текущем положении подразделений ВСУ на территории Курской области и дальнейших планах украинских военных Зеленский приводить не стал.