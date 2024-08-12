Киев: ВСУ контролируют 1000 кв. км в Курской области

Киев: ВСУ контролируют 1000 кв. км в Курской области12 августа 2024 г.
На седьмой день военных действий в Курской области власти Украины прокомментировали наступление ВСУ в этом российском регионе. Украинская армия контролирует около 1000 кв. км территории РФ, заявил на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины в понедельник, 12 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Видео с докладом Сырского было размещено в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.
Сырский: ситуация - под контролем ВСУ
По словам Сырского, ВСУ продолжают наступление в Курской области, украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи. "Бои идут практически по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем", - добавил он.
В свою очередь Зеленский, комментируя видеозапись выступления главкома ВСУ, поблагодарил военнослужащих "за стойкость и решительные действия" в оборонительных действиях и операции в Курской области. По его словам, главе МВД, СБУ и другим ведомствам поручено "подготовить гуманитарный план для территории проведения операции".
Кроме того, украинский президент сообщил, что Координационный штаб, ГУР, СБУ и МВД должны будут "подготовить четкую и прозрачную стратегию" возвращения украинцев из российского плена. Минобороны и МИД поручено "представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", добавил он.
Зеленский: катастрофа Курска может стать финалом правления Путина
В вечернем видеообращении Зеленский напомнил, что из Курской области Россия наносит удары по территории Украины, в частности, по Сумской области. Он также предположил, что украинское наступление на территории РФ может стать финалом правления Владимира Путина, начавшегося с катастрофы подводной лодки "Курск", и катастрофичным концом его войны против Украины.
"Так всегда бывает с теми, кто унижает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир", - добавил Зеленский.
В тот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше.
Наступление ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям министерства обороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории России и продвинулись вглубь более чем на 10 километров.
Бои идут в Кореневском и Суджанском районах, а также Беловском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.
Владимир Зеленский впервые публичнопрокомментировал наступление ВСУ на территории России 10 августа, заявив, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора". Подобные действия доказывают способность Киева "восстанавливать справедливость" и оказывать необходимое давление на Россию, указал он. При этом никаких подробностей о текущем положении подразделений ВСУ на территории Курской области и дальнейших планах украинских военных Зеленский приводить не стал.