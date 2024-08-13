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Эксперт СвДП: Киев имеет право воевать в РФ немецким оружием

Роман Сулима
13 августа 2024 г.

Оружие Германии при передаче считается частью военной техники Украины, а его использование на российской территории подпадает под действие статьи 51 Устава ООН, заявил немецкий политик Ульрих Лехте в интервью RND.

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Ульрих Лехте
Ульрих Лехте Фото: Jean MW/Geisler-Fotopress/picture alliance

По мнению эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Ульриха Лехте (Ulrich Lechte), ВСУ могут применять немецкое оружие на российской территории без каких-либо ограничений. "Мы предоставили Украине оружие, которое при передаче считается частью военной техники Украины. Конечно, Украина может использовать это оборудование без ограничений", - сказал он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в понедельник, 12 августа.

Лехте уточнил, что какого-либо дополнительного разрешения Германии для этого не требуется, "поскольку использование оружия Украиной соответствует международному праву". Размещение и использование военной техники ФРГ на российской территории подпадает под действие статьи 51 Устава ООН, добавил он.

RND приводит также слова представителя бундесвера, который в ответе на аналогичный вопрос был предельно краток: "Это украинское оружие".

Шольц: ФРГ хочет не допустить эскалации между НАТО и Россией

По словам федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), правительство ФРГ в поддержке Киева старается избежать эскалации в отношениях НАТО с Россией. Исходя из этого, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет. Шольц также отметил, что Киеву разрешено использовать предоставленное оружие на территории РФ, но лишь в районах, граничащих с Харьковской областью.

Наступление ВСУ в Курской области

ВСУ с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям Минобороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории России и продвинулись вглубь более чем на 10 километров. 12 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинской армии находится около 1000 кв. км территории Курской области.

В тот же день отряд специального назначения "BRAVO Team" Вооруженных Сил Украины заявил, что город Суджа Курской области перешел под контроль ВСУ. Власти Украины и РФ данные заявления не комментировали.

Между тем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше.

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