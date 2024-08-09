Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ9 августа 2024 г.
C 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в нескольких населенных пунктах Курской области и смогли продвинуться на 35 километров по территории РФ, сообщает американский Институт изучения войны. Под контролем ВСУ частично находится город Суджа с населением в 5 тысяч человек. Как передают российские пропагандистские каналы, в Суджинском районе сейчас проходят основные боевые действия. Z-военкоры указывают, что подразделения украинской армии разнонаправлены - часть из них атакует крупные населенные пункты. Так, эвакуацию объявили в 17-тысячном городе Льгов. Украинские власти напрямую никак не комментируют операцию в Курской области. DW поговорила с жителями Белгорода и Курска об обстановке в городах и об уровне доверия местных жителей к властям РФ.
Жители Курска говорят о несоответствии официальной информации
Только за 9 августа в Курске прозвучала воздушная тревога не менее 10 раз - такого раньше никогда не было, рассказали DW местные жители. Жительница Курска Маргарита (имя изменено. - Ред.) рассказала, что обстановка в городе "спокойная" - люди продолжают ездить на работу, ходить в магазин и гуляют в парках. "Часто слышны звуки сирены. Но мы привыкли - это тревога по всей области, не для нас", - говорит она. Практически всю информацию она узнает из телевизионных новостей, где рассказывают о "временных трудностях". Однако часть информации ей сообщают родственники - так она узнала о более масштабных боях, чем говорят по ТВ, и потоке беженцев из приграничных районов Курской области. Правда, она продолжает верить, что "это временно" и, несмотря на уговоры родственников, уезжать из города не хочет.
Успела эвакуироваться из Суджи, бросив свой дом, Юлия. Сейчас вместе со своей семьей она пытается найти временное жилье и получить обещанные государством 10 тысяч рублей, рассказала DW ее сестра Антонина, которая живет в Курске и помогает родственнице. "Моя сестра бежала из Суджи, как говорится, в трусах, под обстрелами. Уехали в Орел к родственникам", - говорит она. По словам Антонины, пока государство не выделило деньги ее сестре - все документы, включая банковские карты, остались в доме в Судже. "Она больше всего переживает за дом и скотину: там остались и поросята, и утки, и куры", - говорит Антонина. Она добавила, что ее сестра не смогла получить продовольственный паек из-за дефицита в ее регионе.
В Белгороде боятся вторжения ВСУ
Участились звуки воздушной тревоги и в Белгородской области, рассказала местная жительница Нина (имя изменено. - Ред.). Во время интервью с DW прозвучала очередная сирена, но девушка осталась в своей комнате: "Мы уже привыкли, я даже в коридор перестала выходить". По ее словам, местные жители "выдохнули". "Мы испытываем что-то типа чувства облегчения. Не к нам зашли", - говорит она. Хотя, добавляет собеседница, в городе обсуждают возможное подобное вторжение и в Белгородскую область.
По ее словам, в самом Белгороде много военных, которые стали прибывать туда с мая, накануне вторжения РФ в Украину со стороны Харькова. "А перед этим наступлением (ВСУ в Курскую область. - Ред.) - их уже стало очень много", - говорит она.
Местные жители, по ее словам, все больше критикуют российскую власть, включая президента РФ: "Я вижу по своим знакомым, родственникам, которые поддерживают войну, поддерживают Путина. Даже они уже высказываются о нем, как о слабом лидере, что он ничего не может сделать".
В соцсетях обвиняют власти и СМИ в сокрытии информации
В местных пабликах Суджи публикуют объявления о розыске родных, которые не выходят на связь. Кто-то ищет престарелых родственников, кто-то - знакомых, которые поехали в регион для эвакуации близких. В списке - порядка 40 фамилий. "РФ отключила все эти поселки от электроснабжения, чтобы помешать украинским войскам. Причина отсутствия связи именно в этом, плюс работа РЭБ с двух сторон", - ответил ей один из пользователей соцсети по имени Петр.
Российские власти сообщали, что связь и мобильный интернет в 8 районах Курской области сделали бесплатными. Позвонить, утверждают в Минцифре, можно даже при минусовом балансе. Правда, официальной информации, как свидетельствуют соцсети, сейчас мало кто доверяет.
"Связи нет. Родные из дальних областей не могут связаться никак", - пишет в местном паблике Юлиана. По ее словам, о готовящемся вторжении ВСУ "все знали, но никто не предупредил": "Говорят, что нас кинули, и мы разменная монета!" Ей вторит пользовательница по имени Светлана: "Где была раньше разведка? Подставили народ! Заварили кашу, кто расхлебывать должен?".
Еще одна пользовательница Ольга написала на официальной странице администрации Курской области в "Вконтакте", что накануне объявили эвакуацию 17-тысячного Льгова. Недалеко от этого города она отдыхала вместе со своей мамой: "Мы звонили в 112 нам сказали все тихо и хорошо. Узнала от знакомой об эвакуации, сын приехал и забрал нас".
Областные власти: "Сложная оперативная обстановка"
Пестрит предупреждениями о воздушных тревогах официальный паблик администрации Курской области. В этом регионе МЧС РФ объявил сегодня чрезвычайную ситуацию федерального характера. При этом чиновники, по всей видимости, пытаются сгладить впечатление: события последних четырех дней там называют "сложной оперативной обстановкой", а беженцев - "вынужденными переселенцами".
Одним из самых обсуждаемых постов стала новость о выделении 10 тысяч рублей в помощь тем, кто вынужденно покинул свой дом. "Боже, какой абсурд. Никто, конечно, не скажет, что выплат для людей, лишившихся жилья, хватит только на палатку", - написала пользовательница по имени Анастасия. Несколько пользователей возразили ей, что такие расходы могут составить на еду и лекарства на первые дни. "Не надо паники", - написала пользовательница Людмила с "патриотичным" контентом на своей странице.