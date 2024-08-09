Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Жители Курска, где сейчас идут боевые действия, и Белгорода, другого пограничного российского города, встревожены ситуацией и недовольны тем, что власти скрывают от них информацию.

C 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились в нескольких населенных пунктах Курской области и смогли продвинуться на 35 километров по территории РФ, сообщает американский Институт изучения войны. Под контролем ВСУ частично находится город Суджа с населением в 5 тысяч человек. Как передают российские пропагандистские каналы, в Суджинском районе сейчас проходят основные боевые действия. Z-военкоры указывают, что подразделения украинской армии разнонаправлены - часть из них атакует крупные населенные пункты. Так, эвакуацию объявили в 17-тысячном городе Льгов. Украинские власти напрямую никак не комментируют операцию в Курской области. DW поговорила с жителями Белгорода и Курска об обстановке в городах и об уровне доверия местных жителей к властям РФ.

Жители Курска говорят о несоответствии официальной информации

Только за 9 августа в Курске прозвучала воздушная тревога не менее 10 раз - такого раньше никогда не было, рассказали DW местные жители. Жительница Курска Маргарита (имя изменено. - Ред.) рассказала, что обстановка в городе "спокойная" - люди продолжают ездить на работу, ходить в магазин и гуляют в парках. "Часто слышны звуки сирены. Но мы привыкли - это тревога по всей области, не для нас", - говорит она. Практически всю информацию она узнает из телевизионных новостей, где рассказывают о "временных трудностях". Однако часть информации ей сообщают родственники - так она узнала о более масштабных боях, чем говорят по ТВ, и потоке беженцев из приграничных районов Курской области. Правда, она продолжает верить, что "это временно" и, несмотря на уговоры родственников, уезжать из города не хочет.

Эвакуированным раздают в Курске гуманитарную помощь Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Успела эвакуироваться из Суджи, бросив свой дом, Юлия. Сейчас вместе со своей семьей она пытается найти временное жилье и получить обещанные государством 10 тысяч рублей, рассказала DW ее сестра Антонина, которая живет в Курске и помогает родственнице. "Моя сестра бежала из Суджи, как говорится, в трусах, под обстрелами. Уехали в Орел к родственникам", - говорит она. По словам Антонины, пока государство не выделило деньги ее сестре - все документы, включая банковские карты, остались в доме в Судже. "Она больше всего переживает за дом и скотину: там остались и поросята, и утки, и куры", - говорит Антонина. Она добавила, что ее сестра не смогла получить продовольственный паек из-за дефицита в ее регионе.

В Белгороде боятся вторжения ВСУ

Участились звуки воздушной тревоги и в Белгородской области, рассказала местная жительница Нина (имя изменено. - Ред.). Во время интервью с DW прозвучала очередная сирена, но девушка осталась в своей комнате: "Мы уже привыкли, я даже в коридор перестала выходить". По ее словам, местные жители "выдохнули". "Мы испытываем что-то типа чувства облегчения. Не к нам зашли", - говорит она. Хотя, добавляет собеседница, в городе обсуждают возможное подобное вторжение и в Белгородскую область.

При въезде в Курскую область Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

По ее словам, в самом Белгороде много военных, которые стали прибывать туда с мая, накануне вторжения РФ в Украину со стороны Харькова. "А перед этим наступлением (ВСУ в Курскую область. - Ред.) - их уже стало очень много", - говорит она.

Местные жители, по ее словам, все больше критикуют российскую власть, включая президента РФ: "Я вижу по своим знакомым, родственникам, которые поддерживают войну, поддерживают Путина. Даже они уже высказываются о нем, как о слабом лидере, что он ничего не может сделать".

В соцсетях обвиняют власти и СМИ в сокрытии информации

В местных пабликах Суджи публикуют объявления о розыске родных, которые не выходят на связь. Кто-то ищет престарелых родственников, кто-то - знакомых, которые поехали в регион для эвакуации близких. В списке - порядка 40 фамилий. "РФ отключила все эти поселки от электроснабжения, чтобы помешать украинским войскам. Причина отсутствия связи именно в этом, плюс работа РЭБ с двух сторон", - ответил ей один из пользователей соцсети по имени Петр.

Российские власти сообщали, что связь и мобильный интернет в 8 районах Курской области сделали бесплатными. Позвонить, утверждают в Минцифре, можно даже при минусовом балансе. Правда, официальной информации, как свидетельствуют соцсети, сейчас мало кто доверяет.

Разрушенные в ходе боев дома в Курской области Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

"Связи нет. Родные из дальних областей не могут связаться никак", - пишет в местном паблике Юлиана. По ее словам, о готовящемся вторжении ВСУ "все знали, но никто не предупредил": "Говорят, что нас кинули, и мы разменная монета!" Ей вторит пользовательница по имени Светлана: "Где была раньше разведка? Подставили народ! Заварили кашу, кто расхлебывать должен?".

Еще одна пользовательница Ольга написала на официальной странице администрации Курской области в "Вконтакте", что накануне объявили эвакуацию 17-тысячного Льгова. Недалеко от этого города она отдыхала вместе со своей мамой: "Мы звонили в 112 нам сказали все тихо и хорошо. Узнала от знакомой об эвакуации, сын приехал и забрал нас".

Областные власти: "Сложная оперативная обстановка"

Пестрит предупреждениями о воздушных тревогах официальный паблик администрации Курской области. В этом регионе МЧС РФ объявил сегодня чрезвычайную ситуацию федерального характера. При этом чиновники, по всей видимости, пытаются сгладить впечатление: события последних четырех дней там называют "сложной оперативной обстановкой", а беженцев - "вынужденными переселенцами".

Одним из самых обсуждаемых постов стала новость о выделении 10 тысяч рублей в помощь тем, кто вынужденно покинул свой дом. "Боже, какой абсурд. Никто, конечно, не скажет, что выплат для людей, лишившихся жилья, хватит только на палатку", - написала пользовательница по имени Анастасия. Несколько пользователей возразили ей, что такие расходы могут составить ​​на еду и лекарства на первые дни. "Не надо паники", - написала пользовательница Людмила с "патриотичным" контентом на своей странице.