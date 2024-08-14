Левиев: Бои ВСУ в Курске - просчет военного руководства РФ

Уже более недели продолжается операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ. О том, каким образом это стало возможно, как долго украинские военные смогут оставаться на занятой ими российской территории, и не приведут ли бои в Курской области ко второй волне мобилизации в России, рассказал в подкасте "DW Новости шоу"основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.

DW: Руслан, как вы оцениваете бои в Курской области? В Украине говорят, что ВСУ контролируют уже 1000 кв. км российской территории и что за неделю украинские войска заняли почти в два раза больше территории, чем российская армия за три месяца.

Руслан Левиев: Мы, конечно, конкретным подсчетом каждого квадратного километра не занимались, потому что это не имеет большого смысла. В целом, когда говорят про 1000 кв. км , мы готовы согласиться с такой оценкой, если речь идет про зону боевых действий. Но с формулировкой, что украинские войска контролируют эту территорию, мы не согласны. Но все равно занятая территория довольно большая. По очень грубым прикидкам, может быть 400-450 кв. км. Точнее посчитать сложно, потому что информация поступает очень ограниченно. Украинская сторона практически ничего не публикует и не заявляет. Почти вся информация приходит только с российской стороны.

Руслан Левиев Фото: DW на русском/Youtube

Тем не менее, я бы сказал, что кульминационная фаза этого наступления уже завершена, каких-либо новых марш-бросков ВСУ, например, до Курской АЭС ожидать не стоит. При этом украинские военные будут пытаться немножечко расширять занятые площади, раздвигать фланги и закрепляться на контролируемых территориях. Они будут пытаться отодвинуть зону боевых действий немного дальше, чтобы позволить тылам окапываться на занятой территории.

- Высказывалось мнение, что это наступление призвано оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности, с харьковского направления. Есть ли какие-то признаки того, что россияне оттуда уходят?

- Мы видим переброску сил группировки войск "Север", которая как раз отвечает за наступление на Харьковскую область. Буквально в первые несколько суток, мы видели, как командование начинает брать их технику и перемещать ее в Курскую область. Пока это единственная группировка сил, чье перемещение мы видим. Было еще отдельное подразделение операторов дронов из Запорожской области, но в плане бронетехники пока задействована только группировка "Север".

- Сколько времени, на ваш взгляд, украинские войска смогут удерживать свои позиции в Курской области?

- Это очень сильно зависит от того, какой вариант развития событий они выберут. Будут ли они пытаться совершать новые условные марш-броски? Если да, то это чревато, потому что требует куда больше ресурсов и сил на проведение таких боевых действий и соответственно потенциально сокращает условный срок жизни этого плацдарма. Если же украинские военные немножечко отойдут назад, туда, где они на занятых территориях уже успели вырыть окопы и траншеи, заминировать дороги, то это будет требовать меньше ресурсов и позволит подольше продержаться. Дальше все будет зависеть то того, на какой уровень трат и снабжения готово идти, во-первых, украинское командование, а, во-вторых, какого масштаба силы готово задействовать российское командование, чтобы освободить эту территорию.

- Сколько, по вашим оценкам, там сегодня украинских военных?

- Исходя из длины линии фронта, мы склонны считать, что с украинской стороны там воюет несколько тысяч военнослужащих. Но, думаю, меньше 10 тысяч солдат.

- Можно ли назвать происходящее в Курской области некоторым просчетом военного руководства России?

- Безусловно. Сам факт проведения этой операции - это большой просчет военного руководства РФ, и успех украинской контрразведки. Если вспомните события до 6 августа, то мы часто слышали публичные заявления некоторых украинских чиновников о том, что, дескать, в Киеве не исключают, что Россия снова попытается напасть на Сумскую область. Под этим предлогом Киев там накапливал войска и бронетехнику. Видимо, даже наблюдая это, российское командование не воспринимало происходящее всерьез. Потому что нападать на Сумскую область они не планировали. То есть, Украина провела кампанию дезинформации, воспользовалась этим моментом и застала врасплох российское военное командование. Поэтому ВСУ и смогли так далеко продвинуться.

- В Украине говорят, что с начала наступления в плен попали около тысячи российских военных, в том числе, и срочников. Есть ли какие-то независимые оценки?

- В принципе, даже нет понимания того, сколько там реально военнопленных. Потому что мы, конечно, периодически видим кадры, как берут в плен российских солдат, но на них ни разу не было большого количества пленных. Если просуммировать все видео, которые мы просмотрели за эту неделю, то наберется несколько десятков человек, может быть, чуть более ста. В тысячу как-то совсем не верится.

Сколько из них срочников? Я бы осторожно предположил, что не менее половины. Потому что, непосредственно на границе, в основном, стояли пограничники ФСБ - не такая уж большая сила. А дальше группировка войск прикрытия границы, которая, в основном, состоит как раз из срочников.

- Приведет ли "ситуация" в Курской области, как происходящее называют в Москве, к новой волне мобилизации в России? Накануне о том, что вторая волна мобилизации будет уже в 2024 году, сообщило агентство Bloomberg , со ссылкой на три источника. С вашей точки зрения, это возможно?

- Ранее, в течение года, я говорил, что не верю в возможность второй волны мобилизации. По той простой причине, что должно произойти что-то совсем критичное, чтобы российское руководство решилось на новую волну мобилизации. Потому что мы помним, что первая волна случилась после провала линии фронта в Харьковской области в конце 2022 года. Тогда он произошел потому, что не хватало людей на линии фронта.

С одной стороны, мы сегодня тоже видим значимое событие: все-таки вторжение украинских войск на международно признанную территорию России - это большое событие. Тем не менее оно не связано с тем, что там стояли российские войска и их оказалось недостаточно. Наоборот, это связано с тем, что там российских войск практически и не было. Поэтому, если я раньше просто говорил, что не верю в возможность новой мобилизации, то сейчас скажу: скорее, нет. Не будет второй волны мобилизации в этом году. Потому что еще кое-какие ресурсы у Москвы есть, кого-то можно снять с линии фронта и перекинуть в Курскую область. Потому что занятый украинцами плацдарм не такой уж огромный, чтобы из-за этого проводить вторую волну мобилизации. Тем более, что, скорее всего, в Кремле верят в свои же цифры о темпе набора добровольцев на контракт и полагают, что часть этого потока можно будет направить в Курскую область и завершить эту операцию.