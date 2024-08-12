Что говорят в Берлине об операции ВСУ в Курской области

Немецкие политики по-разному оценивают операцию ВСУ в Курской области и возможное использование в ней вооружений, переданных Германией Киеву. Нет четкой позиции и у правительства ФРГ.

В политическом Берлине по-разному оценивают действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ. Есть некоторые различия и нюансы в комментариях пресс-секретарей немецкого правительства. Так, заместитель официального представителя канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) на правительственной пресс-конференции 12 августа крайне сдержанно отвечал на вопросы, в том числе, и о возможном применении украинцами на российской территории вооружений, полученных из Германии. Более четкими были ответы пресс-секретаря Минобороны ФРГ полковника Арне Коллатца (Arne Collatz)

Оружие из Германии для Киева - это украинское оружие

Вольфганг Бюхнер дал понять, что и для Берлина операция ВСУ стала сюрпризом. "Поступают противоречивые и порой намеренно искаженные сведения об, очевидно, очень секретной и подготовленной без обратной связи операции", - заявил он.

Очень неохотно отвечал Бюхнер и на вопросы о возможном применении немецких вооружений в ходе этой операции. "Все эти аспекты станут темами интенсивного обмена мнениями с нашими теснейшими партнерами и с правительством в Киеве", - заявил он. Даже на вопрос о том, отвечают ли, с его точки зрения, действия ВСУ нормам международного права, Бюхнер отвечать не захотел.

Боевой танк едет по дороге в Курской области Фото: Anatoliy Zhdanov/Kommersant/Sipa USA/picture alliance

Более внятно и однозначно прокомментировал операцию ВСУ представитель Минобороны ФРГ. "Международное право, - заявил Арне Коллатц, - предусматривает, что обороняющееся государство может вести оборонные боевые действия и на территории страны-агрессора". И никаких ограничений на этот счет в международном праве нет, добавил он.

Что же касается применения вооружений, переданных Украине из арсеналов бундесвера, то никаких препятствий или ограничений, по его словам, не существует: "Украина свободна в выборе своих возможностей. Единственное, на что мы обращаем внимание, это заверение Украины в том, что она применяет вооружения в рамках международного права".

"Это украинские вооружения", - лаконично ответил подполковник на вопрос DW, может ли Украина применять полученные из Германии вооружения не только на российских территориях вблизи границы с Украиной, о чем Берлин заявил в мае, но и в глубине территории России.

В правящих партиях нет единого мнения

Нет единой позиции и у представителей правящих в Германии партий. Еще на прошлой неделе председатель комитета германского бундестага по обороне Маркус Фабер (Marcus Faber) из либеральной СвДП заявил, что не видит проблем в том, что Украина может применить полученные от Германии вооружения в ходе наступления в Курской области.

В минувшее воскресенье в социальной сети Х он так оценил операцию ВСУ: "Это наступление показывает населению России, что их диктатор ничего не контролирует, а военное руководство (РФ. - Ред.) не справляется с ситуацией. Это хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для процесса над Путиным в Международном уголовном суде".

Ральф Штегнер, депутат от СДПГ Фото: Christoph Hardt/Future Image/IMAGO

Другой точки зрения придерживается Ральф Штегнер (Ralf Stegner) из парламентской фракции СДПГ. В интервью DW он вообще скептически оценил операцию ВСУ в Курской области: "Необходимо больше внимания уделять вопросу о том, как прекратить эту войну. Операция же ВСУ не отвечает этой цели. Она мало что меняет с военной точки зрения, война же продолжается".

Пару месяцев назад, продолжил он, когда речь шла об обороне Харькова, у ВСУ не было другой возможности, кроме как наносить удары по приграничной территории России, с которой шел обстрел города, поэтому Берлин и дал свое согласие на применение в том случае немецких вооружений.

Но об изменении стратегии речь не шла: "Германия поддерживает Украину в обороне. В том случае (под Харьковом. - Ред.) было сделано индивидуальное исключение, которое я считаю правильным, но то решение не означало изменение стратегии". Штегнер против того, чтобы Украина вела наступательные операции на российской территории, как за это ратуют некоторые немецкие консерваторы. Например, эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам безопасности Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

Лидер СДПГ о мотивах ВСУ

В СДПГ, однако, есть и другие мнения. В частности, председатель партии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) заявил в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD), что ему "не известны какие-либо ограничения" в том, что касается применения Украиной вооружений, полученных от Германии.

Ларс Клингбайль, председатель СДПГ Фото: Marco Rauch/dpa/picture alliance

"Мы передали эти вооружения Украине, мы сказали, что есть право обороняться, - заявил Клингбайль. - Государство, которое подверглось нападению, разумеется, имеет право обороняться. И по международному праву это включает и действия на российской территории".

При этом, однако, мотивы Киева остаются лидеру СДПГ непонятными: "В следующие дни мы, наверное услышим, идет ли речь о том, как считают некоторые, чтобы поскорее усадить Россию за стол переговоров. Или о том, чтобы внести смятение на российской стороне".

Эксперты об операции в Курской области

Скорее скептически оценивают смысл операции ВСУ в Курской области и военные эксперты. В интервью еженедельнику Der Spiegel берлинский эксперт аналитического центра Европейский совет по внешней политике (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel) заявил, что, с его точки зрения, украинской армии будет очень трудно удержать захваченные в России территории. "Удлинение линии фронта выгодно, в первую очередь, России, - пояснил он. - У России больше оружия, боеприпасов и личного состава, который она может задействовать на более протяженной линии фронта".

Профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala) также сомневается в правильности решения Киева атаковать Курскую область. "Это крайне рискованная стратегия Украины, и мы не знаем, что будет в итоге, - заявил профессор в интервью изданиям редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). - Может кончиться тем, что в долгосрочной перспективе эта операция нанесет Украине больше вреда, чем принесет пользы".

Эксперт в сфере безопасности Карло Масала Фото: DW

Украинская армия, признает он, продемонстрировала способность перехватывать инициативу. Но если она намерена удержать захваченные территории, указывает Масала, ей надо будет задействовать большие силы. "Эти силы больше нужны в Донбассе", - заявил Масала.

Возможное же применение Украиной западных вооружений в Курской области он проблемой не считает. Масала вообще исходит из того, что операция ВСУ была согласована с США, о чем свидетельствует тот факт, что украинцы использовали ракетные установки HIMARS, целенаведение которых, по его словам, всегда согласуется с американцами.