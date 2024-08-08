  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Брюссель: Украина имеет право бить по врагу везде

Ксения Польская
8 августа 2024 г.

Украина имеет право на самооборону, которое включает и нанесение ударов по территории врага, заявил официальный представитель Евросоюза. Политика Брюсселя в отношении Киева от этого не меняется.

https://p.dw.com/p/4jFHv
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер СтаноФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

В рамках своего законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по врагу "везде, где сочтет нужным, - как на своей территории, так и на территории врага", заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано в четверг, 8 августа, на брифинге в Брюсселе.

По его словам, позиция ЕС заключается в том, что Украина подвергается незаконной агрессии и поэтому ведет законную оборонительную войну. "На основании международного права Украина имеет право на самооборону, и это право на самооборону включает в себя также нанесение ударов по врагу на его территории", - указал Стано, отвечая на вопрос о боевых действиях ВСУ в Курской области.

Он также подчеркнул, что официальная стратегия Евросоюза в отношении Украины не изменилась после того, как Киев поменял свою стратегию на поле боя, перейдя на территорию РФ.

Первый комментарий Киева о боевых действиях в Курской области

В тот же день, 8 августа, украинские власти впервые прокомментировали боевые действия, продолжающиеся уже третий день на территории Курской области. Первопричиной "любой эскалации, обстрелов, военных действий, принудительной эвакуации и уничтожения нормальных форм жизни", в том числе в российских Курской и Белгородской областях, является "исключительно однозначная российская агрессия", написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети X.

Ответственность за эскалацию боев на территории РФ он возложил на ее президента. "Архитектором концепции "самоуничтожения России" является не кто иной, как сам Путин", - подчеркнул он. По словам Подоляка, Россия уверена, что на нее не распространяются ограничительные правовые нормы и она может безнаказанно нападать на соседние страны, лицемерно требуя неприкосновенности своей территории, но на войне "агрессор неизбежно пожинает собственные плоды". 

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Каким будет ответ Путина, или Что на самом деле происходит в Курске? DW Новости (07.08.2024)

Каким будет ответ Путина, или Что на самом деле происходит в Курске? DW Новости (07.08.2024)

Чрезвычайная ситуация в Курской области находится в центре внимания Кремля. Владимир Путин на правительственном совещании назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВСУ зашли в Курскую область. СК РФ завел уголовные дела по нескольким статьям, включая теракт. Сообщения о том, какая сейчас обстановка в регионе, крайне противоречивы.
7 августа 2024 г.30:00 мин.
Разрушенные в ходе боевых действий дома в Судже

Бои в Курской области. Что известно?

Бои в Курской области. Что известно?

Украинские войска заняли несколько сел в Курской области РФ и продолжают удерживать территории, заявляют российские военкоры. Эксперты в комментариях для DW рассказали о целях ВСУ и том, как могут развиваться события.
Конфликты7 августа 2024 г.
Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
Показать еще