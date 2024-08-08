Бои в Курской области: Киев заявил о "самоуничтожении РФ"

В Киеве опубликовали первый комментарий о ситуации в Курской области, где третий день идут бои. Минобороны РФ и власти Курска заявяют о стабильной ситуации, Z-блогеры пишут о продвижении ВСУ.

Власти Украины впервые прокомментировали боевые действия, продолжающиеся уже третий день на территории приграничной Курской области. Первопричиной "любой эскалации, обстрелов, военных действий, принудительной эвакуации и уничтожения нормальных форм жизни", в том числе в российских Курской и Белгородской областях, является "исключительно однозначная российская агрессия", написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 8 августа, в соцсети X.

Украинский политик заявил, что ответственность за эскалацию боев на территории РФ несет президент страны Владимир Путин. "Архитектором концепции "самоуничтожения России" является не кто иной, как сам Путин", - подчеркнул он. По словам Подоляка, Россия считает, что на нее не распространяются ограничительные правовые нормы и она может безнаказанно нападать на соседние страны, лицемерно требуя неприкосновенности своей территории, но на войне "агрессор неизбежно пожинает собственные плоды".

В Москве и Курске утверждают, что контролируют ситуацию

Между тем, Минобороны РФ утверждает, что подразделения группировки войск "Север" не допустили продвижения украинских войск в Суджанском и Кореневском районах Курской области. "Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении", - заявили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, в заявлении указывается, что "наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области".

В свою очередь врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий заявил в эфире пропагандистского Первого канала, что ситуация в регионе стабильная и держится под контролем, а противник якобы "не продвинулся ни на метр", и "наоборот - отступает".

В Украине сообщают о сдавшихся в плен россиянах

Тем временем пресс-служба украинского государственного проекта по поиску российских военных "Хочу найти" заявила, что 7 августа в Курской области сдались в плен не менее 32 российских военных. "В плен попало очень много военнослужащих ВС РФ – как срочники, так и контрактники и мобилизованные", - отмечается в заявлении.

При этом, как отмечает "Медуза" , российские Z-блогеры пишут о новых успехах ВСУ в Курской области. По данным провоенных Telegram-каналов, украинские подразделения заняли окраины города Суджа и подошли к поселку Коренево. Власти РФ и Курской области не комментируют данные сообщения.

По данным издания "Агентство", за сутки ВСУ сумели прорвать две линии оборонных сооружений, построенных с начала полномасштабной войны в Курской области. По данным СМИ, на строительство было потрачено 15 млрд рублей. "Сейчас риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок. Однако мы постоянно занимаемся укреплением обороноспособности региона", - заявлял возглавлявший регион Роман Старовойт в январе 2023 года.

Власти Белгородской области сообщили о гибели одного человека в результате обстрела Шебекино. "Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу", - написал губернатор Вячеслав Гладков. Еще один житель в результате обстрела получил ранение.

Бои в Курской области

С 6 августа в Суджанском и Кореневском районе Курской области идут бои. По данным российского Минобороны и военных экспертов, на территорию РФ зашли подразделения украинской армии. К ним в плен попали несколько российских срочников, а российская армия потеряла, как минимум, вертолет Ка-52 - его сбил FPV-дрон.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал прорыв ВСУ, перешедших через границу с Курской областью примерно в 500 км от Москвы, как "масштабную провокацию". Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов в ходе совещания руководителей силовых ведомств с Путиным представил доклад о продвижении ВСУ. По его версии, численность военных вооруженных сил Украины, выдвинувшихся для захвата участка территории Суджанского района Курской области, составляла "до одной тысячи человек". 8 августа Минобороны РФ заявило, что после начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли 660 военнослужащих.

В США заявили, что связались с украинскими военными, чтобы узнать о целях операции в Курской области.