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МО РФ утверждает, что ВСУ не продвинулись в Курской области

Ольга Лебедева
7 августа 2024 г.

По данным СК РФ, в результате боев в Курской области пострадали десятки человек. Жители покидают регион, но опровергают заявления властей о централизованной эвакуации.

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Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской областиФото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

Министерство обороны РФ утверждает, что не допустило продвижения в Курской области подразделений Вооруженных сил Украины, осуществивших прорыв через границу. Ночью в среду, 7 августа, российские силы и служащие пограничных органов ФСБ "продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - написало российское военное ведомство в тот же день в Telegram.

Согласно заявлению, в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары с целью не допустить продвижения украинских подразделений вглубь российской территории. При этом "операция" продолжается, сообщается далее.

В Следственном комитете РФ отметили, что в результате боевых действий в Курской области пострадали десятки мирных жителей и военных РФ. "Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", - указала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Жители покидают Курскую область

Между тем, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за минувшие сутки зону обстрелов в Курской области покинули тысячи человек. "В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек. За ночь на территории региона были развернуты новые пункты временного размещения на 2,5 тысячи мест", - заявил Смирнов.

Кроме того, чиновник отметил, что сообщил об оперативной обстановке президенту РФ Владимиру Путину по телефону. Он "держит ситуацию на личном контроле" и пообещал оказать помощь региону "по всем направлениям", утверждает глава региона. В Курскую область выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, добавил также Смирнов.

Тем временем, местные жители сообщают, что организованной эвакуации не проводится. "Местные власти говорят, что "обстрелы мешают эвакуации". "Странно мешать тому, чего нет. Из общения с местными жителями мы узнали, что никакой централизованной эвакуации вообще нет, люди выезжают сами, никакой помощи от администрации нет", - заявила DW журналистка "7х7" Екатерина Лобановская. 

Попытка прорыва в Курскую область из Украины

Накануне имели место боевые действия в Курской области. Утром 6 августа власти региона, а позже Минобороны РФ заявили о попытке прорыва российской границы со стороны Украины. Как утверждает военное ведомство, около 300 солдат ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин атаковали российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

По утверждению белгородского издания "Пепел", формирования ВСУ, ведущие оборонительную войну против РФ, взяли в плен не менее шести российских военнослужащих. Украинские Telegram-каналы распространили видео с некоторыми из них. Как утверждается, среди пленных есть срочники. В регион отправлены резервы, указало Минобороны РФ.

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