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В российских регионах - новые атаки беспилотников

Ольга Лебедева
7 августа 2024 г.

Минобороны РФ заявило об 11 сбитых беспилотниках в Курской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областях. Губернаторы написали о повреждениях жилых домов.

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Украинский беспилотник
Украинский беспилотник, фото из архиваФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Российские регионы близ границы с Украиной, обороняющейся от вторжения РФ, вновь подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. За минувшую ночь были сбиты три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, четыре - над Курской, два - над Воронежской и два - над Ростовской, утверждает Минобороны РФ в заявлении, опубликованном утром в среду, 7 августа, в Telegram.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о трех сбитых украинских беспилотниках самолетного типа. Он призвал не приближаться к обломкам в случае их обнаружения. Кроме того, Смирнов дважды за утро объявлял о ракетной опасности в регионе, а также призвал сдать донорскую кровь пострадавшим от боевых действий жителям. Ночью он сообщил о двух сбитых украинских ракетах.

Губернаторы заявили о повреждениях жилых домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударе со стороны ВСУ по городу Шебекино. "Двумя дронами атакован многоквартирный дом. Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире", - написал он в Telegram. Позже Гладков указал, что никто из жителей не пострадал, повреждения выявлены в двух многоквартирных домах и на одном коммерческом объекте, а в селе Новая Таволжанка пострадал частный дом. 

Кроме того, Гладков сообщил о работах по восстановлению энергоснабжения в ряде населенных пунктах Шебекинского округа, где произошло аварийное отключение электричества. "Без света пока частично город Шебекино, а также села Чураево и Крапивное", - указал он. Белгородский губернатор также вновь объявлял утром 7 августа о ракетной опасности.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки дронов повреждены два многоквартирных жилых дома в Воронеже. "По предварительным данным, пострадавших нет. На местах уже работают оперативные службы. Последствия уточняются", - написал он в Telegram и предупредил об опасности новых атак беспилотников в регионе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о "поражении двух БПЛА в северной части региона". "По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал", - указал он.

Попытка прорыва в Курскую область из Украины

Накануне имели место боевые действия в Курской области. Утром 6 августа власти региона, а позже Минобороны РФ заявили о попытке прорыва российской границы со стороны Украины. Как утверждает военное ведомство, около 300 солдат ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин атаковали российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

По утверждению белгородского издания "Пепел", формирования ВСУ взяли в плен не менее шести российских военнослужащих. Украинские Telegram-каналы распространили видео с некоторыми из них. Как утверждается, среди пленных есть срочники. В регион отправлены резервы, указало Минобороны РФ.

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