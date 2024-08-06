Власти Курской области заявили о попытке прорыва из Украины

Со стороны Украины предпринята попытка прорыва в Суджанский и Кореневский районы Курской области, утверждает руководитель российского региона. В Украине данное заявление не комментировали.

Власти Курской области заявили о предполагаемой попытке прорыва военных с территории Украины, обороняющейся от российской военной агрессии. "Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы", - написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram во вторник, 6 августа.

В Киеве не комментировали информацию

Он призвал "доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов". Минобороны РФ не подтверждало данное заявление. Между тем власти и вооруженные силы Украины не комментировали сообщения о возможной попытке перехода через границу украинских военнослужащих.

Ранее в тот же день губернатор Курской области сообщил о ранении пяти человек в городе Суджа, в том числе, трех детей. "Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка", - добавил он. По данным Смирнова, над регионом сбито 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Утром 6 августа в Курской и Белгородской областях неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Попытки прорыва на территорию Курской и Белгородской областей со стороны Украины начались весной 2023 года. Ответственность за них берут на себя воюющие на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус" (РДК), легион "Свобода России", а также "Сибирский батальон", заявляющие о борьбе за свободную от режима Владимира Путина Россию.