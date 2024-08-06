Минобороны сообщило об отправке резервов в Курскую область

Утром 6 августа в Курскую область пытались прорваться несколько сотен солдат ВСУ и военная техника, утверждает Минобороны РФ. В Киеве бои не комментировали.

В Курской области за день три человека погибли и еще 18 получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов во вторник, 6 августа. По его данным, в ходе массированного обстрела в городе Суджа погибла женщина. В селах Нехаевка и Комаровка погибли два мужчины - водители транспортных средств - при атаках БПЛА.

Ранее во вторник сначала власти Курской области, а позже Минобороны РФ заявили о попытке прорыва российской границы со стороны Украины. Как утверждает военное ведомство, утром около 300 солдат ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин атаковали российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

По данным и.о. губернатора Смирнова, над Курской областью было сбито 26 украинских дронов самолетного типа, в течение дня неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Украина не комментировала бои на границе

Минобороны сообщило в Telegram, что в Курскую область отправили "резервы российской группировки войск", которые совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России, отражают атаки. Часть украинских военных "попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории", но была заблокирована, понесла "значительные потери" и отступила на территорию Украины, указало ведомство вечером. Позже пост был отредактирован, из него исчезла фраза об отступлении "украинской ДРГ".

Украинская сторона бои на границе с Курской областью не комментировала.

Попытки прорыва на территорию Курской и Белгородской областей со стороны Украины начались весной 2023 года. Ответственность за них берут на себя воюющие на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус" (РДК), легион "Свобода России", а также "Сибирский батальон", заявляющие о борьбе за свободную от режима Владимира Путина Россию.