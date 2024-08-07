США хотят больше узнать о целях операции в Курской области

США хотят больше узнать об операции, но поддерживают "разумные" действия Украины по прекращению российских атак, заявили в Белом доме. Госдепартамент отверг заявление РФ о "провокации" в Курской области.

США связываются с украинскими военными, чтобы больше узнать о целях операции в Курской области России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 7 августа. По ее словам, Соединенные Штаты поддерживают "разумные" действия Украины по прекращению атак российских войск.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что "ничего не изменилось" в политике США в вопросе использования ВСУ американского оружия: Вашингтон разрешает наносить удары по целям на территории России, представляющим угрозу для Киева.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отверг осуждение Москвой украинской атаки. "Я видел заявления российского правительства. Это уже чересчур - называть это провокацией, учитывая, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал он на брифинге. О "масштабной провокации" Украины в Курской области заявил ранее в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.

Миллер также указал, что правила США в отношении использования Украиной американского оружия остаются в силе, но действия Киева "не являются нарушением нашей политики". Президент США Джо Байден в мае разрешил Киеву использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие против целей, расположенных на российской территории вдоль украинской границы, чтобы отразить вторжение войск РФ в Харьковскую область.

Бои в Курской области

В Суджанском и Кореневском районе Курской области последние два дня идут бои. По данным российского Минобороны и военных экспертов, на территорию РФ зашли подразделения украинской армии. К ним в плен попали, как минимум, два российских срочника, а российская армия потеряла, как минимум, вертолет Ка-52 - его сбил FPV-дрон. Власти РФ заявляют, что"остановили продвижение противника" и "контролируют ситуацию", однако появляются свидетельства боев уже в городе Суджа с 5-тысячным населением в 10 километрах от границы. Украинская сторона сообщения о прорыве границы официально не комментировала.