Опрос: Почти половина украинцев - за начало переговоров с РФ

Сейчас 44% жителей Украины выступают за начало мирных переговоров, против - 35%, показал опрос Центра Разумкова. В то же время подавляющее большинство не согласны с условиями "мира", предложенными Путиным.

44% жителей Украины считают, что пришло время для начала мирных переговоров с Россией, против высказались 35% опрошенных, 21% затруднились с ответом. Таковы опубликованные в понедельник, 15 июля, результаты исследования Центра Разумкова, которое было проведено по заказу украинского издания ZN.UA ("Зеркало недели").

Как следует из публикации, 49% жителей центра страны спокойно воспримут информацию о начале официальных переговоров о мире с РФ. В западной части Украине этот показатель существенно ниже - всего 35%. На востоке страны, в свою очередь, переговоров хотят лишь 33% опрошенных, в то время как против них выступают 34%. Еще почти треть респондентов там - не определились.

На вопрос, стоит ли отменить указ о невозможности проведения переговоров с Путиным, изданный Владимиром Зеленским в октябре 2022 года, положительно ответили 32% участников опроса. 37% посчитали, что этот указ может оставаться в сила.

Большинство украинцев - против мира на условиях Путина

В то же время подавляющее большинство жителей Украины считают, что страна не должна соглашаться на условия "мира", предложенные Владимиром Путиным. Так, 83% опрошенных заявили, что не согласятся с выводом украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 77% респондентов высказались против снятия с России всех международных санкций, введенных за развязанную ею войну. С добавлением в конституцию Украины нейтрального и безъядерного статуса страны не согласятся 58,5% опрошенных. 22% готовы на такой шаг.

Для 51,5% участников опроса минимальным условием достижения мира с РФ является возвращение Украины к границам 1991 года. 26% респондентов согласились бы на отход российских войск на позиции, которые те занимали в начале 2022-го.

Несмотря на несогласие с предложением Владимира Путина, большинство (76%) украинцев уверены, что президент РФ допускает мир только на своих условиях. 47% полагают, что Путин "готов торговаться", так как война слишком дорого обходится экономике России.

Зеленский допускает мирные переговоры с РФ

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer заявил, что допускает возможность ведения мирных переговоров Владимиром Путиным через международных посредников по принципу, применявшемуся при согласовании сделки по созданию черноморского зернового коридора. "Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так оно и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция", - пояснил он.

Что о переговорах с Украиной говорит Путин

14 июня Владимир Путин, выступая перед руководством МИД РФ, назвал условия, на которых, по его словам, Москва была бы готова прекратить боевые действия в Украине. Среди них: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей; гарантии нейтрального статуса со стороны Киева; признание аннексии Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей территорией России.

Испанская газета El Pais 10 июля со ссылкой на конфиденциальные отчеты, направленные 5 июля премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном лидерам государств Европейского Союза и главе Европейского совета Шарлю Мишелю, сообщила, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ждут начала мирных переговоров по Украине до конца 2024 года.