Орбан: Путин и Си ждут переговоров РФ и Украины в этом году

Путин и Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры между РФ и Украиной состоятся до конца 2024 года. Это следует из отчетов премьера Венгрии Виктора Орбана, с которыми ознакомилась испанская газета El Pais.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ожидают начала мирных переговоров о войне в Украине до конца текущего года. Об этом сообщила в среду, 10 июля, испанская газета El Pais со ссылкой на конфиденциальные отчеты, направленные 5 июля премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном лидерам государств Европейского Союза и главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

"Орбан утверждает, что Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года", - пишет El Pais. Этот пассаж из отчетов венгерского премьера ранее не публиковался ни в одном из мировых СМИ.

Содержание письма Орбана руководству ЕС

Виктор Орбан, побывавший в начале июля с так называемой "миротворческой миссией" в Киеве, Москве и Пекине, написал руководству ЕС непубличное письмо, в котором проинформировал о своих встречах с президентами Зеленским и Путиным, а также подробно изложил позицию Кремля относительно войны РФ против Украины. Об этом сообщило 8 июля "Радио Свобода" с указанием, что редакция получила документ от европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который венгерский премьер посетил после визита в Москву, еще до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

В Кремле уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил", следует из письма Орбана. По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40-50 тысяч человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал. "Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня", - пишет Виктор Орбан. В то же время Москва, по его утверждению, готова "рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил".

Возможные условия перемирия в Украине

О неофициальном письме Виктора Орбана руководству ЕС сообщило и онлайн-издание "Настоящее время". Оно отмечает, что Путин по-прежнему считает актуальными Стамбульские соглашения 2022 года. В частности, президент РФ якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий "международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине".

Второй документ, который венгерский премьер, по собственным словам, обсудил с Путиным, - так называемый "Китайско-бразильский мирный план" (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса). Этот план "находится на рассмотрении российской стороны", указывает Орбан.

Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. "Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс (войну в Украине. - Ред.), то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде", - цитирует "Настоящее время" отрывок из письма Орбана.

Политические гастроли Виктора Орбана

8 июля премьер-министр Венгрии встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной темой переговоров, по словам самого Орбана, был поиск пути к началу мирных переговоров для прекращения войны России против Украины. "Китай - ключевая держава в создании условий для урегулирования конфликта между Россией и Украиной", - написал Орбан в соцсети X.

Тремя днями ранее Орбан нанес необъявленный визит в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Тогда он сообщил, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров, а также его видение Европы после войны.

За сутки до этого Виктор Орбан встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины, он отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - рассказал Орбан.

Позже в интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Украина не готова на временное прекращение огня, так как Россия может использовать этот период для накопления сил на оккупированных территориях. Кроме того, на пресс-конференции по окончании встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском 8 июля украинский президент заявил, что в роли посредника между Россией и Украиной гипотетически могут выступить лишь США, Китай или Европейский Союз.

Международная критика Орбана

В Евросоюзе резко раскритиковали поездку Виктора Орбана в Москву. "Политика умиротворения не остановит Путина, - написала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X. - Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнули, что, несмотря на текущее председательство Венгрии в Евросовете, Орбан "никоим образом" не представляет интересы ЕС в Москве, но действует в индивидуальном порядке - как премьер Венгрии.

Между тем премьер Словакии Роберт Фицо похвалил Виктора Орбана за его инициативу и заявил, что присоединился бы к нему в поездках, если бы это позволило состояние здоровья Фицо после покушения.