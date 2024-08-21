МИД ФРГ: Россия не готова к переговорам об окончании войны

Вместо того чтобы вести переговоры о справедливом мире в Украине, Москва требует признать аннексию территорий, которые она даже не контролирует, заявили в МИД ФРГ.

Россия не готова вести переговоры об окончании войны в Украине, заявил во время правительственной пресс-конференции в Берлине в среду, 21 августа, официальный представитель министерства иностранных дел Германии. Вместо того чтобы начать переговоры с Украиной о "справедливом мире", Москва требует признать аннексию украинских территорий, которые российские вооруженные силы даже не контролируют, подчеркнул он. Представитель МИД ФРГ напомнил, что российское руководство может прекратить эту войну в любой момент, а Киеву, чтобы защищаться от агрессивной войны, необходимо соответствующее оружие.

Германия планирует ограничить объем военной помощи Украине

Дискуссия о продолжении военной помощи Киеву развивается на фоне планов Берлина сократить ее объем уже в 2025 году. Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) 17 августа написала, что правительство ФРГ не намерено в ближайшее время предоставлять Украине никакой дополнительной финансовой поддержки. Как узнала FAS из внутренних правительственных документов и от собственных источников, Киеву предоставят лишь ту помощь, что уже была утверждена ранее, никакие иные заявки министерства обороны ФРГ, по требованию канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), одобрены не будут. По сведениям FAS, речь об этом шла в письме министра финансов Германии Кристиана Линднера (Christian Lindner) от 5 августа главе Минобороны Борису Писториусу (Boris Pistorius).

Если в 2024 году в бюджет ФРГ на помощь Украине заложено 8 млрд евро, то запланированный лимит на 2025 год - лишь 4 млрд.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позднее отверг утверждения о возможном сокращении военной помощи Украине. В интервью телеканалу Sat.1 Шольц заявил, что в позиции Берлина касательно поддержки Киеву нет "совершенно никакой" шаткости и что он удивлен дискуссиям на этот счет.

Кроме того, по решению "Группы семи" ("большой семерки", G7) Украина получит кредит в размере 50 млрд евро, проценты по которому будут покрываться за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка. Эти средства позволят Киеву закупить оружие, необходимое для обороны, отметил Шольц. Агентство dpa уточнило, что этот механизм еще не согласован на международном уровне. Однако канцлер ФРГ считает, что в предложенной схеме "нет совершенно ничего неясного".

В Германии идут споры о дальнейшей помощи Украине

Премьер-министр федеральной земли Саксония, где в начале сентября пройдут парламентские выборы, Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) из Христианско-демократического союза (ХДС) в интервью редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) 9 августа призвал сократить военную помощь Украине. "Мы больше не можем продолжать выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие израсходовалось и ничего не дало. Все должно быть в меру", - сказал Кречмер. В прошлом году он заявлял, что Киеву для прекращения огня, возможно, придется признать, что его оккупированные РФ территории "временно недоступны".

Набирающие в ФРГ популярность популистские партии правого и левого толка "Альтернатива для Германии (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) также выступают за прекращение помощи Украине и сближение с Россией.

В свою очередь председатель комитета бундестага по иностранным делам Михаэль Рот (Michael Roth) из входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвал руководство Германии не сокращать военную помощь Украине. "Это был бы фатальный сигнал немецкого правительства по отношению к Украине, если в будущие федеральные бюджеты не были бы включены средства на новую военную помощь", - заявил Рот в интервью Funke Mediengruppe.

За отказ от дополнительной помощи Киеву руководство ФРГ ранее раскритиковали другие немецкие политики. Эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), к примеру, обвинил правящую коалицию в том, что она "занимается политикой в стиле Дональда Трампа, прекращая дальнейшую помощь Украине в результате внутриполитических дрязг". А его однопартиец, эксперт по вопросам бюджета Инго Гэдехенс (Ingo Gädechens) заявил, что канцлер Шольц демонстрирует "беспрецедентное лицемерие" в отношении Украины: с одной стороны, он постоянно обещает "поддерживать Украину в военном плане столько, сколько потребуется", а с другой - пытается стать "канцлером мира".