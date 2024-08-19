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В правящей коалиции ФРГ призвали не сокращать помощь Украине

Алексей Волошинов
19 августа 2024 г.

Председатель комитета по иностранным делам бундестага назвал возможное сокращение помощи Украине "фатальным сигналом".

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Председатель комитета по иностранным делам бундестага из партии СДПГ Михаэль Рот (фото из архива)
Председатель комитета по иностранным делам бундестага из партии СДПГ Михаэль Рот (фото из архива)Фото: Vitalie Calugareanu/DW

Председатель комитета по иностранным делам бундестага из входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth) призвал руководство Германии не сокращать военную помощь Украине. "Это был бы фатальный сигнал со стороны немецкого правительства по отношению к Украине, если бы в будущие федеральные бюджеты не были включены средства на новую военную помощь", - заявил он в интервью Funke Mediengruppe, опубликованном в ночь на понедельник, 19 августа.

Рот добавил, что украинская армия "впервые за несколько месяцев снова перешла в наступление, и сейчас страна нуждается в полной поддержке своего самого важного военного союзника в Европе - Германии". "Вместо этого дебаты о будущем финансировании военной помощи выглядят как завуалированный уход от ответственности Германии. Мы не можем ставить нашу безопасность в зависимость от бюджетных ограничений", - заявил он, а также назвал "недостаточными" 50 млрд долларов, которые Киеву пообещали выделить страны "Большой семерки"

Ранее отказ от дополнительной помощи Украине со стороны ФРГ раскритиковали другие немецкие политики. Эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), к примеру, обвинил правящую коалицию в том, что она "занимается политикой в стиле Дональда Трампа, прекращая дальнейшую помощь Украине в результате внутриполитических дрязг". "Разница лишь в том, что для Германии поддержка Украины означает финансирование собственной безопасности", - добавил Рёттген в своем посте в социальной сети Х.

Его однопартиец, эксперт ХДС по вопросам бюджета Инго Гэдехенс (Ingo Gädechens) заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и правящая коалиция демонстрируют "беспрецедентное лицемерие" в отношении Украины: с одной стороны, Шольц постоянно обещает "поддерживать Украину в военном плане столько, сколько потребуется", а с другой - пытается стать "канцлером мира". Это противоречие и привело к нынешней ситуации, считает оппозиционный политик.

Планы прекратить дополнительную помощь Киеву раскритиковали и в партии "зеленых", входящей в правительство Германии. "Украина совершенно однозначно и в дальнейшем нуждается в нашей полной солидарности и поддержке. Для этого должны быть предоставлены все необходимые финансовые ресурсы", - подчеркнула председатель фракции "зеленых" в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann).

А эксперт по вопросам обороны Кристиан Клинк (Kristian Klinck) от СДПГ, также входящей в правящую коалицию Германии, призвал не приносить Украину в жертву "долговому тормозу" - так в Германии называют комплекс мер, не позволяющих сильно увеличивать размер госдолга. "Дать пространство для дипломатии - конечно, правильно. Но мы должны и дальше предоставлять Украине возможность выстоять в ее оборонительной войне. В частности, необходимо срочно доставить системы ПВО для защиты ее гражданского населения", - отметил он в разговоре с Der Spiegel.

Посол Украины в ФРГ призвал не сокращать поддержку Киева

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин не сокращать военную помощь Киеву. "Безопасность Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в субботу, 17 августа.

СМИ: Германия может сократить бюджет на помощь Украине

До этого газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) написала, что со следующего года Берлин сократит военную помощь Киеву вдвое, а с 2027-го - в десять раз. В середине июля этого года агентство Reuters также утверждало, что в федеральном бюджете Германии на 2025 год расходы на военную помощь будут сокращены вдвое - с 8 до 4 млрд евро.

При этом, как сообщало агентство AFP, правительство Олафа Шольца будет тратить на поддержку Киева деньги, полученные от использования российских замороженных активов.

 

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