В бюджете нет денег? Почему ФРГ хочет урезать помощь Украине

В бюджете нет денег? Почему ФРГ хочет урезать помощь Украине19 августа 2024 г.
Эта новость стала шоком для Киева и всех, кто безоговорочно его поддерживает: правительство ФРГ, судя по всему, хочет после 2025 года прекратить оказывать финансовую помощь Украине из госбюджета, а вместо этого использовать международные средства. Причиной является крайне напряженная ситуация для представителей правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), вокруг бюджета на будущий год, предусматривающего огромный дефицит средств.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме, адресованном главам Минобороны Борису Писториусу (Boris Pis orius) и МИД ФРГ Анналене Бербок (Annalena Bаеrbock), даже указал, что "новые меры", подразумевающие платежные обязательства, следует принимать лишь в том случае, если их "финансирование будет гарантировано". А сейчас ситуация выглядит иначе.
На будущий год правительство ФРГ запланировало 4 млрд евро помощи Украине. Это - лишь примерно половина суммы в 7,5 млрд, которая должна быть выделена в текущем году. А после 2025 года финансовая помощь Украине из федерального бюджета, судя по всему, вообще не предусмотрена.
Из каких средств будет поступать помощь Украине
С 2026 года денежная помощь Украине, вероятно, будет предоставляться из международных средств - кредитов на общую сумму 50 млрд евро, о чем договорились страны G7 на саммите в Италии в июне этого года. Это "дополнительные средства", как говорится в итоговом документе встречи в верхах. Но эти деньги не призваны заменить финансовую помощь, предоставляемую Украине отдельными государствами, как, по всей видимости, рассчитывали в Берлине.
Кредиты, предназначенные для Украины, будут, вероятно, обеспечены процентами от замороженных российских активов. Однако до сих непонятно, будут ли осуществляться эти выплаты, в каком размере и когда это произойдет. Переговоры на этот счет уже идут на международном уровне, но пока неизвестно, чем они закончатся.
Между тем посол Украины в ФРГ Алексей Макеев предостерег правительство ФРГ от сокращения финансовой помощи его стране. "Экономить на военной помощи Украине означает угрожать безопасности Европы, - написал он в сети X. - Это было бы фатально, и этого нельзя допустить. Средства есть. Это вопрос политической воли".
Аргументы "за" и "против"
Разговоры о прекращении помощи Украине вызвали критику, в том числе в самой Германии. Представители консервативного блока ХДС/ХСС, находящегося в оппозиции, обвиняют правительство ФРГ в том, что оно хочет бросить Украину, которая обороняется от российской агрессии, на произвол судьбы. Христианско-демократический союз (ХДС) хотя и выступает за то, чтобы использовать для помощи Украине замороженные российские активы, но не вместо средств из федерального бюджета Германии, а дополнительно к ним.
Критические голоса слышны и внутри правящей коалиции. Социал-демократ Михаэль Рот(Michael Roth), возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, заявил, что Германия "не может ставить свою безопасность в зависимость от бюджетных ограничений". Он считает важным продолжать поддержку Украины, особенно сейчас, во время наступления ВСУ в Курской области.
Лидер "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour) в интервью общественно-правовому телеканалу ARD заявил относительно планов отказаться от помощи Украине: "Это не является хорошим сигналом ни для Украины, ни для наших партнеров, (которые участвуют в оказании помощи. - Ред.)". Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из СвДП, одна из самых яростных сторонниц предоставления финансовой и военной помощи Украине и глава оборонного комитета в Европарламенте, придерживается такого же мнения. Но при этом она настаивает на обязанностях и ответственности стран-партнеров. В сети X евродепутат написала, что помощь Украине должна быть расширена: "Но это возможно только совместно с нашими европейскими партнерами, от которых мы требуем больше участия, чем раньше".
Внутриполитические причины не отразятся на помощи Украине?
Причина, по которой немецкое правительство хочет сократить помощь Украине, кроется не только в принятии спорного бюджета. В сентябре в трех федеральных землях на востоке Германии - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге- пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты). Согласно соцопросам, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" может рассчитывать там на успех, как и партия Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) . Как АдГ, так и ССВ хотят прекратить помогать Украине и выступают за сближение с Россией. И если на земельных выборах официально речь не идет о вопросах внешней политики, эта тема, тем не менее, играет очень важную роль в предвыборной кампании. Даже премьер-министр Саксонии, христианский демократ Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) требует - вопреки линии ХДС - сокращения помощи Украине.
Сара Вагенкнехт не только хотела бы прекратить поставки оружия Украине, но и настаивает на том, что необходимо задуматься о возможной компенсации от Украины за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Федеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск украинца, подозреваемого в причастности к разрушению в 2022 году газопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. По данным издания WSJ, президент Украины Владимир Зеленский знал о готовящемся взрыве. Но никаких доказательств этого нет. Украинское правительство опровергло информацию, содержащуюся в статье WSJ.
Правительство ФРГ в свою очередь опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в 2025 году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом. "Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", - подчеркнул 19 августа заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) в Берлине. Однако он не отрицает, что правительство рассматривает возможность перераспределения средств для помощи Украине из федерального бюджета в пользу международных источников.