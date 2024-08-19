В бюджете нет денег? Почему ФРГ хочет урезать помощь Украине

Правительство Германии намерено с 2026 года прекратить использовать средства из госбюджета для помощи Украине. На эти цели оно будет искать деньги из других источников. Но возможно ли это вообще?

Эта новость стала шоком для Киева и всех, кто безоговорочно его поддерживает: правительство ФРГ, судя по всему, хочет после 2025 года прекратить оказывать финансовую помощь Украине из госбюджета, а вместо этого использовать международные средства. Причиной является крайне напряженная ситуация для представителей правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), вокруг бюджета на будущий год, предусматривающего огромный дефицит средств.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) в письме, адресованном главам Минобороны Борису Писториусу (Boris Pis orius) и МИД ФРГ Анналене Бербок (Annalena Bаеrbock), даже указал, что "новые меры", подразумевающие платежные обязательства, следует принимать лишь в том случае, если их "финансирование будет гарантировано". А сейчас ситуация выглядит иначе.

Министр финансов Кристиан Линднер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance/dpa

На будущий год правительство ФРГ запланировало 4 млрд евро помощи Украине. Это - лишь примерно половина суммы в 7,5 млрд, которая должна быть выделена в текущем году. А после 2025 года финансовая помощь Украине из федерального бюджета, судя по всему, вообще не предусмотрена.

Из каких средств будет поступать помощь Украине

С 2026 года денежная помощь Украине, вероятно, будет предоставляться из международных средств - кредитов на общую сумму 50 млрд евро, о чем договорились страны G7 на саммите в Италии в июне этого года. Это "дополнительные средства", как говорится в итоговом документе встречи в верхах. Но эти деньги не призваны заменить финансовую помощь, предоставляемую Украине отдельными государствами, как, по всей видимости, рассчитывали в Берлине.

Кредиты, предназначенные для Украины, будут, вероятно, обеспечены процентами от замороженных российских активов. Однако до сих непонятно, будут ли осуществляться эти выплаты, в каком размере и когда это произойдет. Переговоры на этот счет уже идут на международном уровне, но пока неизвестно, чем они закончатся.

Между тем посол Украины в ФРГ Алексей Макеев предостерег правительство ФРГ от сокращения финансовой помощи его стране. "Экономить на военной помощи Украине означает угрожать безопасности Европы, - написал он в сети X. - Это было бы фатально, и этого нельзя допустить. Средства есть. Это вопрос политической воли".

Аргументы "за" и "против"

Разговоры о прекращении помощи Украине вызвали критику, в том числе в самой Германии. Представители консервативного блока ХДС/ХСС, находящегося в оппозиции, обвиняют правительство ФРГ в том, что оно хочет бросить Украину, которая обороняется от российской агрессии, на произвол судьбы. Христианско-демократический союз (ХДС) хотя и выступает за то, чтобы использовать для помощи Украине замороженные российские активы, но не вместо средств из федерального бюджета Германии, а дополнительно к ним.

Критические голоса слышны и внутри правящей коалиции. Социал-демократ Михаэль Рот(Michael Roth), возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, заявил, что Германия "не может ставить свою безопасность в зависимость от бюджетных ограничений". Он считает важным продолжать поддержку Украины, особенно сейчас, во время наступления ВСУ в Курской области.

Борис Писториус и Мари-Агнес Штрак-Циммерман - сторонники помощи Украине Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Лидер "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour) в интервью общественно-правовому телеканалу ARD заявил относительно планов отказаться от помощи Украине: "Это не является хорошим сигналом ни для Украины, ни для наших партнеров, (которые участвуют в оказании помощи. - Ред.)". Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из СвДП, одна из самых яростных сторонниц предоставления финансовой и военной помощи Украине и глава оборонного комитета в Европарламенте, придерживается такого же мнения. Но при этом она настаивает на обязанностях и ответственности стран-партнеров. В сети X евродепутат написала, что помощь Украине должна быть расширена: "Но это возможно только совместно с нашими европейскими партнерами, от которых мы требуем больше участия, чем раньше".

Внутриполитические причины не отразятся на помощи Украине?

Причина, по которой немецкое правительство хочет сократить помощь Украине, кроется не только в принятии спорного бюджета. В сентябре в трех федеральных землях на востоке Германии - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге- пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты). Согласно соцопросам, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" может рассчитывать там на успех, как и партия Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) . Как АдГ, так и ССВ хотят прекратить помогать Украине и выступают за сближение с Россией. И если на земельных выборах официально речь не идет о вопросах внешней политики, эта тема, тем не менее, играет очень важную роль в предвыборной кампании. Даже премьер-министр Саксонии, христианский демократ Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) требует - вопреки линии ХДС - сокращения помощи Украине.

Партия Сары Вагенкнехт выступает противпомощи Украине Фото: dts/IMAGO

Сара Вагенкнехт не только хотела бы прекратить поставки оружия Украине, но и настаивает на том, что необходимо задуматься о возможной компенсации от Украины за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Федеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск украинца, подозреваемого в причастности к разрушению в 2022 году газопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. По данным издания WSJ, президент Украины Владимир Зеленский знал о готовящемся взрыве. Но никаких доказательств этого нет. Украинское правительство опровергло информацию, содержащуюся в статье WSJ.

Правительство ФРГ в свою очередь опровергло слухи о том, что финансовая помощь Украине в 2025 году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом. "Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", - подчеркнул 19 августа заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) в Берлине. Однако он не отрицает, что правительство рассматривает возможность перераспределения средств для помощи Украине из федерального бюджета в пользу международных источников.