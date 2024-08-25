Зеленский за проведение Индией второго саммита мира

Киев ведет переговоры о проведении нового саммита мира с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией. Его могла бы принять и Индия, заявил президент Украины. Но принимающая страна должна подписать коммюнике первой встречи.

Украинский президент Владимир Зеленский поддерживает идею проведения второго саммита по мирному урегулированию войны в Украине одной из стран Глобального Юга, например Индией. Как рассказал Зеленский в воскресенье, 25 августа, в интервью индийским журналистам , он поделился этой идеей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который посетил Киев двумя днями ранее.

Однако проблема здесь заключается в том, что Нью-Дели не подписал итоговое заявление участников предыдущей встречи, прошедшей в Швейцарии. "Мы не сможем провести саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике (первого. - Ред.) саммита", - указал Зеленский. По его словам, переговоры об организации нового саммита мира ведутся также с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией. "Я действительно считаю, что второй саммит мира должен быть в одной из стран Глобального Юга", - сказал украинский лидер.

Зеленский: Нужно, чтобы Индия не балансировала между нами и Россией

Владимир Зеленский подчеркнул в интервью, что Индия может играть ключевую роль в дипломатическом влиянии на Москву. "Мне очень нужно, чтобы ваша страна была на нашей стороне, а не балансировала между нами и Россией", - заметил президент Украины. Он сказал, что будет рад посетить Индию, когда правительство этой страны готово будет его принять, а также когда это позволит военная ситуация в Украине.

В интервью Зеленского индийским СМИ речь, по его словам, шла также о результатах встречи с Нарендрой Моди, о "нашем пути в ЕС и приближении мира для Украины", а также об украинском наступлении в Курской области. "Курская операция - это часть большой военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, - только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру", - написал Зеленский в соцсетях, комментируя разговор с индийскими журналистами.

Саммит мира по Украине в Швейцарии

Первый саммит по поиску путей мирного завершения войны в Украине, который прошел на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна в июне, включал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление, оценивало итоги саммита агентство Bloomberg.

Позднее Зеленский высказывался за участие в следующем саммите представителей России. Однако в МИД РФ заявляли, что Москва "не собирается" участвовать в мероприятиях, подобных украинским саммитам мира.