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Зеленский: Россия должна быть на следующем саммите мира

Алексей Волошинов
15 июля 2024 г.

По словам президента Украины, план второго саммита мира должен быть готов в ноябре. На нем будут ждать представителей РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский на пресс-конференции в КиевеФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Представители России должны присутствовать на втором саммите мира по Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля. По словам главы государства, которого цитирует издание "Суспiльне", план очередной мирной конференции должен быть выработан уже к ноябрю. Для этого планируется провести три встречи: по каждому из пунктов украинской "формулы мира", которую обсуждали на прошедшем саммите в Швейцарии.

Первая из них, по энергетической безопасности, вероятнее всего, пройдет в Катаре в конце июля или начале августа. Далее в августе пройдет встреча по вопросам мореплавания и обеспечения продовольственной безопасности в Турции. Наконец, в сентябре в Канаде состоится последняя встреча, на которой обсудят обмен пленными и возвращение депортированных, в том числе детей, в Украину. "После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов ("формулы мира". - Ред.)", - заявил Зеленский.

Киев хочет провести саммит мира до выборов в США

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Украина стремится организовать еще одну конференцию для достижения справедливого мирного урегулирования военного конфликта с Россией до ноябрьских президентских выборов в США и пригласить на нее делегацию РФ. Такое намерение, утверждается в тексте, связано с "перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом", который хвастался в случае победы на выборах "остановить войну в Украине" еще до своего официального вступления в должность.

Россия не намерена участвовать в украинском саммите

Россия "не собирается" участвовать в мероприятиях, подобных украинским саммитам мира, заявил 11 июля агентству РИА "Новости" замглавы МИД России Михаил Галузин. Он обосновал это тем, что содержание потенциальной встречи - "предельно ясно", поскольку на ней будут "проталкивать" украинскую формулу мира и "игнорировать" другие инициативы.

Первый мирный саммит, который прошел в Швейцарии в июне этого года, включал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление, оценивает итоги саммита Bloomberg.

 

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