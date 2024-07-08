Странная "миссия мира" Орбана. СМИ ФРГ о его визите в Пекин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно развернул чрезвычайную дипломатическую активность вокруг войны в Украине. После того, как к Венгрии 1 июля на полгода перешло председательство в Европейском Союзе, Орбан побывал сначала в Киеве, потом в Москве, затем 8 июля посетил Пекин, а 9 июля в Вашингтоне примет участие в саммите НАТО. При этом с украинским, российским и китайским лидерами - Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином - он говорил не от имени Евросоюза, указывают немецкие СМИ.

"Орбан хочет выставить Зеленского в невыгодном свете"

Москва, 5 июля 2024. Венгерский и российский лидеры Виктор Орбан и Владимир Путин во время переговоров в Кремле Фото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

"Тот, кого Путин только что принимал, не был представителем всего ЕС, поскольку Орбан как премьер-министр страны, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС, за совместную внешнюю политику не отвечает", - подчеркнула после московских переговоров газета Frankfurter Allgemeine Zeitung и напомнила, что говорить от имени всего Евросоюза на международной арене - прерогатива Верховного представителя ЕС по иностранным делам, а также президента Европейского совета.

"Путин встречался с венгерским премьер-министром, чей вес в Европе он, по-видимому, способен так же хорошо оценить, как и любое другое вовлеченное лицо: у Орбана нет подлинного влияния. Напротив, он в значительной мере изолировал свою страну - как в ЕС, так и в НАТО", - указала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

НАТО строит для Украины "мост" на саммите в США To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

"В ЕС, пожалуй, нет никого, кто был бы так близок к Кремлю, как Орбан", - отметил еженедельник Der Spiegel и констатировал, что в Брюсселе его поездку в Москву "восприняли как очередную провокацию, призванную создать нервозную обстановку перед саммитом НАТО в Вашингтоне". Издание сослалось на оценки наблюдателей, которые сразу же после визита венгерского премьера в Киев предположили, что "Орбан хочет выставить Зеленского в преддверии саммита НАТО в невыгодном свете. Если украинский лидер отвергнет план прекращения огня, его будет легче изображать затем как упертого разжигателя войны".

Однако в статье, озаглавленной "Загадочная "миссия мира" Орбана " (слова "миссия мира" издание ставит в кавычки), Der Spiegel задался вопросами, на которые ответа пока нет: "В этой инсценировке Виктор Орбан предстает как миротворец между Киевом и Москвой. Он это делает исключительно ради того, чтобы провоцировать? Или тут нечто большее?".

"Миссия мира 3.0" венгерского премьер-министра

И вот - новый неожиданный, как подчеркнули все немецкие СМИ, визит Виктора Орбана, на этот раз - в Пекин. За несколько часов до отлета, который в тот момент еще держался в секрете, венгерский премьер дал интервью группе журналистов немецкого медиаконцерна Axel Springer, в том числе газете Welt. В нем он, в частности, заявил: "У Китая есть мирный план. Америка придерживается политики войны. А Европа просто копирует американскую позицию, вместо того чтобы выработать собственный стратегический подход". По мнению Виктора Орбана, "сейчас подходящий момент, чтобы открыть новую главу".

9 мая 2023 президент Венгрии Тамаш Шуйок принимал в Будапеште китайского лидера Си Цзиньпина с военными почестями Фото: Szilard Koszticsak/REUTERS

Венгерский премьер называет в социальной сети X серию своих визитов "миссией мира 3.0" и охарактеризовал Китай как одну из "ключевых держав", способных создать условия для мира, сообщило из Пекина информационное агентство dpa.

Оно напомнило: "В мае Си Цзиньпин во время визита в Европу посетил и Венгрию. У Будапешта и Пекина давно уже хорошие отношения. В октябре Орбан был одним из немногих европейских представителей и единственным главой правительства из ЕС, кто участвовал в Китае в форуме, посвященном "Новому шелковому пути". К тому же Венгрия является участником этого китайского инвестиционного проекта, в рамках которого КНР реализует по всему миру инфраструктурные проекты и тем самым расширяет свое влияние".

"Расплывчатая позиция Си Цзиньпина"

"Си Цзиньпин - за прекращение огня в Украине", - гласит заголовок сообщения на сайте информационной программы Tagesschau телеканала ARD. Там отмечается: "Орбан похвалил "важную инициативу" российского союзника", то есть Китая.

Радиостанция Deutschlandfunk так охарактеризовала позицию китайского лидера по итогам переговоров в Пекина: "Ситуацию в Украине необходимо как можно больше охладить. Мировое сообщество должно создать предпосылки для того, чтобы Москва и Киев могли вступить в прямой диалог. Как именно это должно произойти и какие действующие лица могли бы сыграть при этом существенную роль, Си Цзиньпин не объяснил".

Телекомпания n-tv на своем сайте также отметила: "Китайский лидер Си Цзиньпин высказал скорее расплывчатые представления о том, как можно было бы прекратить российскую агрессивную войну против Украины".

"Устанавливать мир вместе с Си Цзиньпином? Хотя Пекин продолжает поддерживать Россию, Виктор Орбан хвалил во время визита роль Китая в войне в Украине. У него есть на то свои причины, - говорится в комментарии газеты Frankfurter Rundschau. - Правительство в Будапеште не заинтересовано в конфронтации с Пекином, ведь Китай уже многие годы осуществляет в этой стране масштабные инвестиции".